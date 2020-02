04.02.2020 h 16:58 commenti

Nello zaino della scuola anche panetti di hashish, minorenne denunciato dai carabinieri

Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Tre denunce in poche ore. Sequestrati 60 grammi di hashish e 12 dosi di eroina

Nello zaino, insieme a libri e quaderni, anche tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 60 grammi. Uno studente minorenne, pratese, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Iolo dopo essere stato trovato in possesso della sostanza stupefacente. Il giovane, il cui nome è finito negli uffici della procura dei minori, è stato fermato nella mattina di ieri, lunedì 3 febbraio. Quando si è accorto della presenza dei carabinieri, lo studente ha allungato il passo e questo ha finito per attirare l'attenzione tanto che è stato fermato e controllato. Le ulteriori indagini hanno consentito di individuare un altro giovane, questa volta maggiorenne e anche lui pratese, ritenuto complice dell'attività di spaccio dell'hashish; anche lui è stato denunciato.

Il controllo di ieri mattina rientra in un più ampio servizio che impegna quotidianamente i carabinieri soprattutto nella lotta allo spaccio di droga. E proprio in questo ambito, i militari della tenenza di Montemurlo hanno arrestato un nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora. L'uomo, fermato in via Filicaia, è stato trovato con 12 dosi di eroina pronte per essere smerciate.



