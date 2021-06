20.06.2021 h 14:45 commenti

Nelle ultime 24 ore a Prato solo tre contagiati dal Covid e nessuna vittima

La curva della pandemia si è ormai appiattita verso il basso. Da domani la provincia, come tutta la Toscana, sarà in zona bianca con un'ulteriore riduzione delle limitazioni anticontagio

E' sempre più appiattita verso il basso al curva dei contagi da Covid nell'area pratese: nelle ultime 24 ore, secondo quanto si legge nel bollettino della Regione, ci sono stati solo tre nuovi casi e, fortunatamente, anche oggi non si registrano decessi in provincia. Era dalla fine di settembre che non si registrava un numero così basso di persone contagiate nel Pratese.

Sono invece in totale 55 i nuovi casi positivi in Toscana e anche in questo caso si tratta di numeri che fanno tornare indietro di qualche mese. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa. Sono stati trovati analizzando oltre 12.600 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività allo 0,4% che sale all'1,4% se si considerano solo le prime diagnosi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani oggi sono complessivamente 172 (10 in meno rispetto a ieri), 38 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 85,2 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Siena.

Intanto da domani titta la Toscana entra in zona bianca, con una ulteriore riduzione delle limitazioni anticontagio.