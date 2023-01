04.01.2023 h 15:00 commenti

Ferrovie: nuovo look per la stazione Centrale, a Vaiano e Vernio arrivano gli ascensori

A Prato, nel 2024, un progetto per renderla più fruibile anche agevolando lo scambio gomma-ferro. In val di Bisenzio entro l'anno spariranno le barriere architettoniche, previsto anche l'innalzamento del marciapiede

Nel 2024 partiranno i lavori per il rifacimento della stazione centrale di Prato con l'obiettivo di favorire l'interscambio fra gomma e ferro, ma anche per renderla sempre più fruibile per i viaggiatori. In programma pure il restyling delle pensiline e l'innalzamento dei marciapiedi al livello dei treni.Mentre quest'anno, nell'ambito del grande cantiere lungo la direttissima, verranno rialzati i marciapiedi e collocati gli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano,qui sarà anche costruito un nuovo marciapiede per il binario 4 che tornerà ad essere utilizzato a pieno regime. Lavori che saranno a carico di Rfi, ma che a Prato saranno concordati insieme all'amministrazione comunale. “Si tratta di due tranche di interventi diverse – spiegano da– la prima nell'ambito di una strategia generale di fruibilità delle stazioni, mentre quelli della direttissima rientrano nei lavori di adeguamento delle sagome delle gallerie agli standard europei per il traffico merci. Progetto che non interessa solo il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete, ma anche i servizi per i viaggiatori. Abbiamo scaglionato gli interventi proprio per evitare ulteriori disagi sulla linea della direttissima”.Tratto in cui da gennaio partiranno i lavori dalla Stazione di San Benedetto Val di Sambro - Castiglione dei Pepoli fino a Pianoro. Cantieri che comporteranno la chiusura della linea secondo modalità ed orari che varieranno nel corso dell'anno. verrà comunque istituito un servizio di trasporto sostitutivo. Il cantiere interessa anche tutti i pendolari che da Prato si spostano verso Bologna, che probabilmente dovranno trasbordare dalla ferrovia all'autobus.A sollevare il problema delle barriere architettoniche è stato il Comitato provinciale area Pratese che ha anche scritto a Rfi per avere un programma più dettagliato degli interventi.Le tre stazioni della provincia pratese cioè Centrale, Vaiano e Vernio sono le uniche sulla direttissima a non essere a norma con gli standard europei: in val di Bisenzio manca l'ascensore e in tutte l'altezza della banchina non è allineata con quella dei treni creando così uno scalino per chi scende e chi sale."La linea Prato Bologna - spiega il presidente- da anni è interessata dai lavori per adeguarla agli standard del corridoio europeo delle merci , ma sembra che si siano concentrati sulle gallerie e dimenticati delle persone che utilizzano i treni. Oltre alla difficoltà per salire e scendere dai convogli, e per la val di Bisenzio anche di raggiungere i binari se si è disabili, segnaliamo anche i problemi delle pensiline che ormai non riparano più visto che ci piove dentro. Ci sono anche infiltrazioni nel tetto della stazione di Vernio che potrebbero causare seri danni".Le pensiline sono tutelate dalla Soprintendenza, e il Comitato chiede che vengano ristrutturate con il doppio obiettivo di ridargli la loro funzione e recuperare un bene storico.