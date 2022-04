04.04.2022 h 14:23 commenti

Nelle scuole pratesi aule da dedicare ai bambini ucraini per seguire le lezioni in Dad con l'Ucraina

La decisione è stata presa stamani in un incontro tra Comune e dirigenti scolastici. Al momento sul territorio ci sono 166 profughi in età scolastica ma solo 25 di loro frequenta le lezioni in classe

L'amministrazione comunale destina 20 mila euro, all'interno del bando per la gestione degli alunni stranieri nelle scuole, per l'alfabetizzazione degli studenti ucraini, gli sportelli psicologici destinati anche alle famiglie, il pear to pear fra alunni e la mediazione culturale. I presidi degli istituti scolastici, compresi quelli delle superiori invece, si impegnano a cercare spazi per la didattica a distanza per gli studenti fuggiti dalla guerra isto che su 166 minori arrivati nel territorio, solo 25 frequentano attualmente in presenza le scuole italiane.

Il punto sulla didattica è stato fatto questa mattina, 4 aprile, in un incontro promosso dall'assessore Ilaria Santi alla pubblica istruzione del Comune di Prato, quello all' immigrazione e i dirigenti scolastici. "Il comune di Prato - ha spiegato l'assessore Simone Mangani - destinerà una parte delle risorse per favorire la scolarizzazione dei ragazzi ucraini partendo proprio dal primo livello dell' insegnamento dell' italiano, anche per le madri, se ci sarà bisogno forniamo anche il materiale didattico, inoltre potenzieremo la rete di mediazione per gli sportelli psicologici. Tutto con risorse proprie visto che per ora non è stato stanziato nessun contributo da parte del Governo." Il monitoraggio degli spazi, sempre chiesto dall'assessore Mangani, serve in un'ottica di integrazione con altri studenti.

Sono invece 200 euro, quanto viene riconosciuto alle singole scuole per ogni alunno ucraino accolto. "Ogni istituto - ha spiegato Stefano Pollini presidente dell'associazione presidi provinciali - destina queste risorse in base alle proprie necessità; al Gramsci Keynes saranno utilizzate per gli sportelli psicologici e la didattica. Abbiamo già fornito agli studenti un pc per collegarsi con i loro insegnanti in patria. Non tutte le scuole hanno a disposizione gli spazi, ma nei prossimi giorni verrà fornita una mappa più completa delle disponibilità".

Intanto i pochi alunni che frequentano le superiori iniziano lentamente a interagire con i compagni. "Qualcuno - continua Pollini - inizia ad imparare qualche parola d'italiano l'accoglienza è stata buona, certo i numeri sono bassi, ma generalmente fra l'arrivo a Prato e l'iscrizione a scuola passano in media due settimane, quindi i numeri potrebbero essere destinati a crescere nei prossimi giorni".

Intanto a Vaiano la macchina dell’accoglienza si è attivata anche per l’inserimento a scuola dei bambini ucraini ospitati in due strutture del territorio. “In questo momento l’attenzione e la cura dei bambini e dei ragazzi e l’accesso a scuola è di primaria importanza, per questo abbiamo adottato una delibera che garantisce i servizi di trasporto e di mensa gratuiti - spiega l’assessore Fioravanti - al momento sono stati inseriti a scuola due bambini anche se i minori che sono ospitati nel nostro territorio sono più numerosi. La situazione di molti nuclei, infatti, non è definita e per diversi si prevedono ulteriori spostamenti. L’amministrazione sta seguendo l’evoluzione della situazione ed è pronta ad attivare i servizi necessari”.

