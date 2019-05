11.05.2019 h 17:38 commenti

Nella zona industriale di Oste spunta una galleria d'arte contemporanea all'aperto

Inaugurato stamani il giardino “Fabbriche d'arte” tra via Milano e via Napoli. Per ora in mostra 14 opere



L'arte dove non te l'aspetti. In mezzo alla zona produttiva di Oste a Montemurlo per esempio. Questa mattina è stato inaugurato, il giardino “Fabbriche d'arte”, che va a riqualificare e dare un'anima creativa all'area verde tra via Milano e via Napoli che fino a poco tempo fa era assolutamente anonima. Una scelta che, come ha riferito il sindaco, ricalca a pieno la filosofia dell'amministrazione che in questi ultimi dieci anni ha lavorato per riportare la produzione industriale e la fabbrica al centro dell'attività politica.

Un'idea, quella di “dare casa” alle opere d'arte in mezzo alle fabbriche, nata alcuni anni fa dall'intuito di Paolo Brachi, Franco Bertini e Michele Vuolato, un progetto sposato a pieno dal Comune di Montemurlo che ha trasformato in realtà un sogno. Una sinergia vincente quella tra Comune e artisti che gratuitamente hanno messo a disposizione le loro creazioni. L'amministrazione da parte sua ha lavorato per trasformare lo spazio e renderlo maggiormente accogliente. Un giardino, che come ha ribadito il vice- sindaco, riunisce le due anime di Montemurlo, quella produttiva e quella artistica culturale, dando valore ed identità a tutta la zona industriale. "L'arte è una grande ricchezza per una comunità e, per valorizzarla, c'era bisogno di un luogo in cui i montemurlesi dessero libero sfogo alla loro inventiva e creatività, in particolare i più giovani. E questo è uno dei temi su cui intendiamo lavorare. Queste sono le due anime di Montemurlo, quella produttiva e quella culturale e artistica – aggiunge Calamai – e da qui, identità e bellezza, vogliamo proseguire”.



Per ora le opere in mostra sono quattordici. Presto ne saranno installate di nuove, come l'opera progettata e realizzata dagli studenti del liceo artistico “Brunelleschi” che arriverà entro la fine dell'estate.