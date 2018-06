08.06.2018 h 14:28 commenti

Nella tintoria lavorano 34 pakistani ma 10 sono a nero, sospesa l'attività

La scoperta è stata fatta durante un controllo interforze ieri pomeriggio. 14mila euro di evasione Tari. Sanzioni per quasi 20mila euro

I controlli interforze hanno portato alla chiusura di una tintoria in via Gora del Pero al Macrolotto Uno gestito da un cinese di 62 anni, assente al momento del blitz. Polizia, guardia di finanza, Municipale, vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro, Inps, Arpat, Asl e Alia, hanno fatto irruzione del capannone ieri pomeriggio, 7 giugno.

Sono stati identificati ben 34 pakistani impegnati a lavoro, di cui 10 a nero. Sono scattate quindi la sospensione dell'attività e una sanzione amministrativa di ben 17mila euro. Il titolare è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi all'interno dello stabile. La non corretta tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti gli è valsa anche una sanzione da 4mila euro. Inoltre risulta un'evasione di ben 14mila euro di mancati versamenti Tari.