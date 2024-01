02.01.2024 h 09:41 commenti

Nella notte di San Silvestro raffica di furti a Santa Cristina, nel mirino sette appartamenti

Tra le 20 e la mezzanotte i ladri hanno anche provato ad entrare in altre quattro case. La frazione di Carmignano da un mese è stata presa di mira: 30 i furti subiti, praticamente tutte le famiglie hanno avuto danni

”In questo momento- è il commento del sindaco Edoardo Prestanti - è importante che lo Stato si faccia sentire con una presenza maggiore sul territorio, al fine di garantire la sicurezza dei nostri

cittadini. Lo diciamo senza nessuna polemica, anzi convinti, del lavoro importante svolto dalle

forze dell’ordine a tutela delle persone”.

L’Amministrazione haquindi chiesto di convocare il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, al fine di poter rappresentare la situazione e soprattutto di poter definire e coordinare gli interventi finalizzati a contrastare tale fenomeni criminali, per garantire la sicurezza di nostri cittadini, ed evitare il crearsi di condizioni di tensione sociale.

Raffica di furti la notte di San Silvestro a Santa Cristina, a Carmignano. Il 31 dicembre sette appartamenti sono stati visitati dalla banda di ladri che da più di un mese ha preso di mira la frazione, in altre quattro case i malviventi hanno tentato di entrare ma non ci sono riusciti. Tutto è avvenuto fra le 20 e la mezzanotte, sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma dei ladri non c'era più traccia. I residenti sono esasperati: dal 30 novembre ogni settimana si sono verificati furti negli appartamenti, praticamente quasi tutte le case sono state derubate. “Non ne possiamo più – spiegano gli abitanti – abbiamo i filmati delle telecamere che abbiamo consegnato alle forze dell'ordine. La dinamica è chiara: uno fa il palo e gli altri entrano scegliendo quasi sempre la parte sul retro dove agiscono indisturbati”. Sul gruppo whatsapp di vicinato in un mese sono stati registrati 30 furti.