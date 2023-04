24.04.2023 h 09:04 commenti

Nella giornata della terra, Plastic Free sceglie di ripulire la discarica a cielo aperto di Filettole

Il campo, di proprietà di un'azienda agricola, ogni sera è sommerso da ogni genere di rifiuti, non solo bottiglie e cartoni della pizza. Ad abbandonarli i ragazzi che si ritrovano lungo la strada. Un fenomeno che dura dal 2014



Plastic Free sceglie di ripulire il campo discarica a cierlo aperto di Filettole, nell'ambito delle celebrazioni per la giornata della terra. Nel terreno di proprietà di un'azienda agricola bio, sistematicamente i ragazzini che la sera si ritrovano su via di Filettole, buttano scatole della pizza, bottiglie e ogni genere di rifiuto. Una situazione che va aventi dal 2014. "Siamo stati contatti da Plastic Free - spiega Paolo Bottari - e così sono stati raccolti diverse decine di sacchi di rifiuti, nonostante avessimo fatto una pulizia meno di 15 giorni fa. Ci dispiace per la maleducazione di questi ragazzi, ma dall' altra constatiamo una grande partecipazione di associazioni e cittadini che sensibili al problema ci vengono ad aiutare".

La raccolta si è tenuta ieri 23 aprile e in tanti hanno aderito all' invito pubblicato dall'associazione "Ci sembrava un modo giusto per celebrare questa giornata - ha spiegato Luca referente per Prato - non è la prima volta che ci occupiamo di questo problema, ma speriamo che sia l'ultima. Intanto tra i rifiuti è stata trovata anche una patente che abbiamo consegnato alla Municipale".

Al problema del "campo di Filettole" si è interessato anche il comando di piazza dei Macelli che ha istituito il divieto di sosta e di fermata lunga la strada che si affaccia sul terreno di proprietà dei Bottari. Nonostante le numerose multe, ogni sera ci sono decine di macchine parcheggiate e i rifiuti continuano ad accumularsi.