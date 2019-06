02.06.2019 h 11:48 commenti

Nella chiesa di Galciana l'ultimo saluto a Fabiano, l'ex modello morto tragicamente in un incidente

I funerali si terranno nel pomeriggio di martedì, mentre la camera ardente sarà aperta da domani alla Croce d'Oro. La scomparsa del giovane ha suscitato una fortissima emozione in tutta la città

Prato e Galciana si preparano a dare l'ultimo saluto a Fabiano Vitucci, l'ex modello pratese di 29 anni, morto tragicamente venerdì 31 maggio in un incidente stradale avvenuto a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo ( LEGGI ).

Sarà la chiesa di San Pietro a Galciana, frazione dove vive ancora la famiglia del giovane, ad ospitare il funerale, fissato per le 15 di martedì 4 giugno. Domani, lunedì, invece, sarà aperta la camera ardente con la salma che arriverà a Prato da Arezzo e sarà esposta dalle 16 nelle cappelle della Croce d’Oro in via Niccoli.

Vitucci, che si era da poco trasferito a Montevarchi per stare con la fidanzata, era molto conosciuto a Prato, non solo per i suoi trascorsi di modello e di attore nella trasmissione Mediaset "Uomini e donne". Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati anche sulla nostra pagina Facebook da parte di chi aveva apprezzato le sue doti umane.