02.04.2020 h 09:14 commenti

Nella cesta arrivano i libri "take away": romanzi e gialli davanti al circolo I Risorti

L'idea di Gianna Trainer, un'abitante de La Querce che ama i libri e in tempo di quarantena forzata ha deciso di regalare una parte della sua biblioteca

a.a.

Libri gratuiti davanti al circolo i Risorti a La Querce, l'idea è di Gianna Trainer che questa mattina 2 aprile, ha portato una cinquantina fra romanzi e thriller davanti al circolo che sono a disposizione di chiunque abbia voglia di leggere. Una volta finito, il libro può essere riportato al circolo e sarà aggiunto a quelli a disposizione nella piccola biblioteca che da qualche anno è stata allestita. Se invece piace si può tenere a ricordo di questo periodo di clausura forzata.“Mi piace moltissimo leggere – spiega Trainer- e credo che questo sia il momento migliore per farlo o iniziare, così ho fatto una cernita tra tutti ii libri che ho in casa e ne ho scelti una cinquantina. Ci sono un po' tutti i generi in modo da accontentare tutt.”.L'esperimento inizia oggi, se avrà successo Trainer lo ripeterà nei prossimi giorni: “Un po' mi dispiace separarmi dei miei libri, ma penso che ciascuno debba fare qualcosa per gli altri, anche a costo di un piccolo sacrificio”.