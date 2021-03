15.03.2021 h 13:02 commenti

Nell'ultima settimana oltre 100 multe e un negozio chiuso per violazioni alle norme anticovid

Migliaia le persone e centinaia i negozi e gli esercizi pubblici finiti nel mirino di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale che hanno presidiato tutta l'area pratese per verificare il rispetto delle regole per contrastare la diffusione del coronavirus

3.548 persone identificate e 771 attività commerciali controllate: questo il bilancio dell'attività che le forze dell'ordine hanno svolto in tutta la provincia di Prato dal 7 al 14 marzo per verificare il rispetto delle norme anticovid. Negli ultimi sette giorni di zona arancione che hanno visto un progressivo aumento dei contagi, il contrasto a comportamenti non in linea con quanto stabilito a livello nazionale è aumentato e a partire da oggi, lunedì 15 marzo, primo giorno di zona rossa, è stato ulteriormente rafforzato. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale, seguendo le direttive della prefettura, hanno presidiato il territorio in lungo e in largo. Delle 3.548 persone fermate e identificate, 104 sono state sanzionate per non aver rispettato la regola che vieta gli assembramenti, per non aver indossato la mascherina o per non aver osservato le limitazioni agli spostamenti fuori dal comune di residenza. Per quanto riguarda, invece, i negozi e i pubblici esercizi, sui 771 finiti nel mirino, solo uno è stato chiuso mentre sono sono stati 4 i titolari multati. Nel corso del fine settimana, la presenza delle forze dell'ordine si è concentrata prevalentemente nella zona del centro storico e nei pressi di grandi parchi e giardini. Nei sette giorni precedenti, tra il primo e il 7 marzo, erano state identificate 2.414 persone, 83 delle quali sanzionate, e controllate 890 attività con multe a 4 titolari.



