Nell'ex asilo nido di Santa Lucia la nuova sede della Territoriale della Polizia municipale

Il costo dell'intervento, i cui lavori inizieranno dopo l'estate, sarà di 150 mila euro. Ecco come sarà modificato

Via libera della giunta Biffoni alla ristrutturazione dell'ex asilo nido di Santa Lucia in via Bologna per realizzare una sede del reparto territoriale della Polizia municipale.

Il piano terra dell'immobile verrà modificato secondo le esigenze logistiche della Polizia municipale mentre il primo piano non sarà oggetto di interventi edilizi sostanziali. Questi spazi saranno utili per eventuali future esigenze come l'ampliamento del numero degli addetti, sala riunioni e uffici.

"Questa della nuova sede è una opportunità di ampliare la diffusione sul territorio della polizia municipale per garantire una razionalizzazione degli interventi e una maggiore funzionalità - hanno affermato l'assessore alla Polizia municipale Flora Leoni e l'assessore al Patrimonio Gabriele Bosi -. Attualmente il reparto territoriale ha un'unica sede a sud della città, zona Badie, che attualmente ospita anche lo sportello al cittadino della Polizia municipale ed anche le unità procedure e contenzioso. Una migliore dislocazione garantirà maggior prossimità sul territorio".

Il costo dell'intervento sarà di 150 mila euro. I lavori inizieranno dopo l’estate.



