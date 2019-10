29.10.2019 h 14:59 commenti

Nell'appartamento una bisca clandestina con tanto di tavoli da gioco e soldi in contanti, sei denunce

Blitz della polizia in via Damiano Chiesa. Sequestrati oltre 2.500 euro. In diversi sorpresi a puntare ingenti somme. Il titolare del contratto di affitto già noto per precedenti specifici

Due tavoli apparecchiati con tutto il necessario per il gioco d'azzardo e con più di 2.500 euro in banconote di vario taglio per le puntate. Attorno al tavolo, a scommettere, cinque uomini e con loro altri otto a fare da spettatori. Questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della questura di Prato che nella serata di ieri, lunedì 28 ottobre, sono intervenuti in via Damiano Chiesa dove è stato scoperto un appartamento trasformato in una bisca clandestina. In tutto sono state identificate 14 persone, tutte cinesi. Sei quelle denunciate per gioco d'azzardo: tra loro l'intestatario del contratto di affitto, un cinquantanovenne già noto per i suoi precedenti specifici, e uno sprovvisto del permesso di soggiorno.

Quando è scattato il blitz diversi cinesi hanno cercato di recuperare i soldi e darsi alla fuga ma il loro tentativo è fallito perché gli agenti, prima di intervenire, hanno circondato l'abitazione e bloccato ogni via d'uscita. E' stata una segnalazione a portare la polizia nell'appartamento che ogni sera diventava il ritrovo di cinesi dediti al gioco illegale. Sul posto è stata fatta arrivare anche la Scientifica.

Il gioco d'azzardo è uno dei passatempi preferiti dai cinesi: numerose le scoperte fatte nel tempo dalle forze dell'ordine di bische clandestine nascoste dentro le case in modo da sfuggire più facilmente ai controlli.



