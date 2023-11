10.11.2023 h 08:45 commenti

Nel video delle body cam i soccorsi della Municipale a una bambina

Gli agenti di due pattuglie sono intervenuti, la sera del 2 novembre, per aiutare una famiglia di via del Ferro la cui casa era completamente allagata

La polizia municipale di Prato ha diffuso un video dalle body cam degli agenti delle pattuglie che nella serata di giovedì 2 novembre, intorno alle 20, durante l'allerta meteo che stava interessando la città, mentre stavano transitando in via del Ferro, angolo via del Lazzaretto, sono intervenuti per aiutare un padre di famiglia a portare ai piani alti Valentina, la sua bambina di 8 anni con la madre e la nonna anziana. In quel momento l'acqua aveva raggiunto quasi un metro e stava salendo. Nel video si sentono distintamente gli agenti che cercano di tranquillizzare la bambina, a sua volta preoccupata per il suo cricetino.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus