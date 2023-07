27.07.2023 h 13:48 commenti

Incidenti monopattini: a Prato nel primo semestre dell'anno sono stati trentadue

Un trend in crescita: in tutto il 2022 erano 68, l'anno prima 33. In città la media dei sinistri è del 12%, due punti in più rispetto a quella nazionale. Dodici i mezzi sequestrati da gennaio a giugno, ventisei le multe

Nel primo semestre del 2023 gli incidenti, causati o in cui sono coinvolti i monopattini, sono stati trentadue, i sequestri dei mezzi dodici e le sanzioni ventisei. Nella classifica delle multe al primo posto la guida contromano, seguita dal trasporto illegale di passeggero e dal transito sul marciapiede. Nel corso del 2021 gli incidenti sono stati 33, saliti a 68 l'anno successivo dove la media dei sinistri è risultata del 12%, due punti percentuali in più rispetto a quella nazionale che si è attestata sul 10%.

"Un fenomeno - ha spiegato il comandante della Municipale Marco Maccioni - che è in aumento, a differenza degli incidenti in bicicletta che sono diminuiti." A conferma che sia un trend in crescita, il bilancio delle sanzioni nel mese di luglio che ha raggiunta quota sei .

"Abbiamo intensificato i controlli, soprattutto nel centro storico, dove c'è la maggiore concentrazione di mezzi - continua Maccioni - . Da lunedì scorso è presente una pattuglia fissa in piazza del Duomo".

Tornando ai numeri, il 30% degli incidenti sono stati gravi (nessuno mortale), mentre i sequestri dei mezzi sono avvenuti prevalentemente perchè contraffatti, soprattutto per quanto riguarda la velocità. "A questo proposito - ha commentato il comandante - in via Bologna abbiamo squestrato un mezzo che procedeva a 70 km orari, contro i 20 km previsti dall' omologazione. Una misurazione in presa diretta visto che ha superato una pattuglia degli agenti in moto che procedeva a 50 Km orari". Secondo le stime della Municipale, tutti i mezzi incidentati sono di proprietà a guidarli soprattutto stranieri e anche ex ciclisti che preferiscono il mezzo elettrico alla pedalata muscolare.

In attesa dell'approvazione del nuovo regolamento sulla circolazione dei monopattini, ad oggi, questi mezzi possono essere guidati dai 14 anni in su, non serve nessun patentino, non è obbligatorio l'uso del casco, non è prevista l'assicurazione e neppure la targa identificativa del proprietario.

