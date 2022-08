19.08.2022 h 15:00 commenti

Nel Pd acque ancora agitate dopo il caso Squittieri, il segretario provinciale: "Le scelte di Letta vanno rispettate"

Non si placa il malumore per le candidature e anzi riprende vigore dopo il rimescolamento delle carte che ha consentito al partito a Lucca di assicurarsi la rappresentanza che rivendicava. Un rimescolamento che incide anche su Prato

nadia tarantino

Rimescolamento delle carte in casa Pd: Anna Graziani, assessore al Sociale del Comune di Camaiore, trasloca dal collegio uninominale della Camera al collegio uninominale del Senato per fare posto a Serena Mammini, ex assessore di Lucca. Una partita che, a differenza di quanto potrebbe apparire, non è solo versiliese perché Graziani va ad occupare la casella dell'uninominale 3 che comprende anche Prato e che, in un primo momento, era stata riservata ad un partito della coalizione. Già da ieri la notizia circolava a Prato dove, si sa, il Pd non sta vivendo momenti di serenità, anzi. L'ok ufficiale dei vertici del partito al balletto delle candidature di Graziani e di Mammini, si è trasformato nel mantice con il quale rinvigorire il fuoco delle polemiche nella sede di via Carraia dove il caso Squittieri aleggia pesantemente. E dove sono in tanti a chiedersi com'è che i compagni lucchesi hanno ottenuto ciò che volevano: una loro rappresentanza, una espressione locale alle Politiche del 25 settembre e, possibilmente, non su uno strapuntino qualsiasi.Prato la sua rappresentanza Pd l'ha trovata quasi per caso e in una posizione non certo di rilievo, due giorni fa, quando l'ex sindaco di Poggio a Caiano, Marco Martini, è stato infilato nel listino plurinominale della Camera al posto del rinunciatario Gianluca Brizi, segretario provinciale del partito a Massa. Il pd lucchese, stando ai fatti, invece la rappresentanza se l'è presa o ha fatto qualcosa del genere.Le acque nel Pd pratese sono agitatissime da un paio di giorni, da quando cioè è scivolata via l'opportunità di mettere il nome dell'assessore comunale al Bilancio, Benedetta Squittieri, nella casella del collegio uninominale per la Camera grazie al passo indietro fatto dal sottosegretario Caterina Bini. Quando Squittieri ha saputo che quella casella il segretario Letta l'aveva assegnata all'economista Tommaso Nannicini, non solo ha ritirato il suo nome dalla rosa dei cinque proposti dal Pd locale per le elezioni politiche, ma ha anche rimarcato un fatto: “Roma ha deciso in assenza di una proposta condivisa da parte del gruppo dirigente di Prato”. Spaccatura, si dice spaccatura. Un pezzo di partito contro un altro pezzo di partito. E il segretario provinciale Biagioni, che già aveva spiegato con un post su Facebook che tutto è successo a causa delle dinamiche nazionali, ribadisce il concetto: “Sono dinamiche troppo più grandi di noi – dice – avremo tempo per chiarire. Quanto alle candidature di Lucca e dintorni, non mi esprimo perché non conosco quegli ingranaggi, non conosco quella realtà”. E mentre ancora gli viene rinfacciato di aver operato una discriminazione ai danni dell'assessore Squittieri non proponendo il suo nome ai segretari regionali e nazionali quando si è liberato il posto che era stato destinato alla pistoiese Bini, Biagioni tira dritto, abbassa la serranda delle polemiche e alza quella della campagna elettorale. “Le scelte di Letta vanno rispettate e io le rispetto, su questo non voglio più spendere parole. Intanto ho già parlato con tutti i candidati sul nostro territorio e dalla prossima settimana comincia il lavoro – spiega – porterò ciascuno di loro nei circoli per prendere confidenza con le nostre realtà e poi inizieremo il viaggio in tutta la città e in tutta la provincia, a contatto con le persone, accanto ai bisogni e alle esigenze di tutti”.