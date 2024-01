18.01.2024 h 09:11 commenti

Nel parco Riversibility nasce il primo spazio civico di comunità

Il progetto, finanziato per due anni dal ministero dello Sport, offre ai giovani dai 17 ai 34 anni a rischio di marginalizzazione sociale e ai soggetti portatori di disabilità un luogo in cui fare attività sportive gratuite

In viale Galilei nasce un nuovo spazio civico di comunità per offrire ai giovani, dai 17 ai 34 anni, a rischio di marginalizzazione sociale e ai soggetti portatori di disabilità, uno spazio in cui fare attività sportive gratuite e di socializzare. Il progetto ,che vede come capofila la società sportiva Csl Prato Social Club in collaborazione con il Comune di Prato, è stato finanziato con un bando del Ministero delle politiche giovanili per due anni. "Siamo molto orgogliosi di essere l'unica società del territorio pratese ad essersi aggiudicata questo progetto. L'inizio delle attività del Bisenzio Social Club , il primo appuntamento sabato 20 gennaio, rappresenta il lavoro di molte persone che per mesi si sono dedicate alla scrittura e al coordinamento del progetto e ha come obiettivo quello di offrire attività sportive gratuite lungo il fiume Bisenzio. Questo nostro impegno nasce dalla volontà del club di mettere a disposizione l'impianto sportivo come luogo di aggregazione”.

Negli spazi di viale Galilei si potrà praticare il calcio maschile e femminile, pattinaggio, camminata dolce e trekking, yoga a cui si affiancheranno anche attività extra sportive come l'educazione ambientale, , alla cittadinanza attiva e Cordo Dj.

“Questo progetto, al quale siamo lieti come amministrazione di dare il nostro contributo,- spiega l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis - si inserisce perfettamente negli aspetti di cui abbiamo parlato in questi anni e per noi centrali: inclusione sociale, promozione di stili di vita sani, promozione dello sport, dove la città fisicamente diventa uno spazio in cui agire rispetto a questi temi. La presenza del Csl Prato Social club e dei suoi impianti in questo caso è fondamentale nel grande programma di rigenerazione del Parco fluviale portato avanti in questi anni dall’Amministrazione con il programma Riversibility che ha infrastrutturato la città con tutta una serie di dotazioni, anche strutture sportive, che possono entrare in sinergia con il progetto in questione e sviluppare azioni legate all'inclusione sociale, alla prevenzione sanitaria e alla promozione degli stili di vita sani".

