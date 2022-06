15.06.2022 h 16:04 commenti

Nel parcheggio di via Nenni l'area sosta per i camper turistici con 11 piazzole attrezzate

L'intervento prevede anche la piantumazione di 225 alberi e sarà terminato entro la prossima primavera. Prevista la videosorveglianza dell'area. L'accesso a pagamento regolato tramite una App

Il parcheggio scambiatore di via Nenni cambia look, meno asfalto e 225 piante per l'ombreggiatura. Inoltre ospiterà un'area sosta camper e una per le vetture. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta ed è cofinanziato dalla Regione Toscana con 360mila euro per un valore complessivo di 760mila euro, l'inaugurazione è prevista per la prossima primavera.

Saranno 11 le postazioni per la sosta dei camper disposte su un'area di 3.500 mq completamente immersi nel verde, sarà recintata e schermata, con ingresso e uscita separati e dotata di accessi elettronici e di un ingresso pedonale dedicato, è prevista la videosorveglianza e tra i servizi inclusi ci saranno la fornitura idrica ed elettrica, un'isola ecologica, due aree picnic, l'accesso a pagamento giornaliero avverrà tramite App.

"Finalmente anche Prato avrà la sua area di sosta turistica per camper - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi - Quello del turismo itinerante è un settore importantissimo, in costante crescita. Dotare il nostro territorio di un'area di sosta temporanea ci permette di entrare a fare parte della rete nazionale delle città 'Bandiera gialla', abilitate cioè alla sosta dei camper, intercettando quindi nuovi flussi turistici che ora saranno incentivati a visitare il nostro territorio".

Oltre alla piantumazione del parcheggio, gli alberi serviranno anche come barriera antirumore, è prevista anche quella lungo la pista ciclabile che permetterà ai camperisti di raggiungere velocemente e in sicurezza il centro storico. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione degli uffici all' urbanistica e con la consulenza dei Camperisti pratesi "La realizzazione dell'area di sosta per i camper - ha sottolineato il presidente Alessio Atrei - rappresenta per noi un grande risultato, poiché finora abbiamo solo raccontato di Prato agli altri camperisti, dalla primavera del prossimo anno, invece, riusciremo ad ospitarli".

L'area camper è parte del progetto Another Declassata 2020 per la riqualificazione verde della "Declassata", che prevede un unico lotto distinto in 3 aree: Rimini, Nenni e Pecci.

Il Comune contribuirà in modo attivo alla ricerca, aderendo allo studio dell'Università di Firenze riguardante il "desealing", la pratica di rimozione dell'asfalto dai suoli urbani per ripristinare il rapporto col sottosuolo naturale e quindi perseguendo gli obiettivi di sostenibilità urbana. Nell'ambito della ricerca dell'Università di Firenze, una porzione del lotto nei pressi dell'area camper sarà pertanto soggetta a monitoraggio, con un campionamento di suolo - ogni 3 mesi per un anno - per analizzarne in laboratorio la componente fisica, chimica e biologica.