Nel giro di un'ora due incidenti provocati da conducenti ubriache. Entrambe sono state denunciate

E’ successo sabato scorso, uno in viale Nam Ninh alla rotatoria con via della Pace e l’altro in via Bologna. Una delle due due aveva un tasso alcoolemico tre volte superiore al limite consentito. La Municipale ha ritirato ad entrambe la patente e sottoposto i veicoli a fermo ammnistrativo

Due incidenti nel giro di un’ora causati da guidatrici ubriache. E’ successo sabato scorso, uno in viale Nam Ninh alla rotatoria con via della Pace e l’altro in via Bologna intorno alle 19, ma soltanto ieri sono arrivati i risultati degli esami tossicologici che hanno rilevato una concentrazione di alcool superiore al limite consentito, per una delle due addirittura tre volte tanto. La Municipale, quindi ,ha denunciato entrambe all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato l’incidente stradale e con ritiro e sospensione immediata della patente. I veicoli sono stati sottoposti l’uno a fermo amministrativo e l’altro a sequestro amministrativo.



