16.05.2022 h 13:10

Nel giro di 48 ore scarcerato e nuovamente arrestato, pregiudicato preso dalla polizia per furto

L'uomo, italiano di 44 anni, è stato fermato prima in piazza Duomo con attrezzi da scasso e poi sorpreso a rubare su un veicolo parcheggiato in via Ferrarini. Immediato il ritorno nel carcere della Dogaia

Scarcerato il 13 maggio e finito di nuovo dietro le sbarre il 15. Protagonista un pregiudicato italiano di 44 anni che nella mattina di ieri è stato prima denunciato perché trovato in possesso di attrezzi da scasso e poi, qualche ora più tardi, arrestato per furto su un veicolo in sosta. E' successo in via Ferrarini. Qui il 44enne è stato bloccato dalla polizia mentre era intanto a frugare dentro un furgone parcheggiato e sono scattate le manette. Prima, poco dopo le 8 in piazza Duomo, era stato fermato e trovato in possesso di grimaldelli e chiavi alterate.



Edizioni locali collegate: Prato

