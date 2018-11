19.11.2018 h 09:00 commenti

Nel cuore della notte va a fuoco una mansarda: intossicate due persone

L'incendio alle Fontanelle. I vigili del fuoco e i poliziotti hanno messo in salvo un uomo e una donna che sono stati poi portati in ospedale dal 118

Due persone sono rimaste intossicate nell'incendio che si è sviluppato questa notte, 19 novembre, in un'abitazione di via Marino alle Fontanelle. Le fiamme sono divampate poco prima delle 4 nella mansarda della casa e sul posto sono intervenuti, nel giro di poco, i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo un uomo e una donna: si tratta di un 88enne e della sua badante, una polacca di 50 anni. Quando sono arrivati i primi soccorritori, i due stavano scendendo le scale. I poliziotti e i vigili dle fuoco hanno quindi preso di peso l'anziano e lo hanno messo al sicuro. Sia l'uomo sia la donna presentavano segni di intossicazione e sono stati presi in carico dai soccorritori del 118, che li hanno portati in ospedale per accertamenti.

Intanto i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a spegnere l'incendio. E' stata poi fatta la bonifica dei locali con la relativa messa in sicurezza. Ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo.