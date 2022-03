09.03.2022 h 13:49 commenti

Nel cuore del Soccorso emissioni senza autorizzazioni di una ditta di materie plastiche, scatta il sequestro

Lo ha scoperto la Polizia municipale indagando su un abbandono di rifiuti pericolosi al Macrolotto Due. La titolare è stata denunciata e sanzionata

La polizia municipale di Prato ha sequestrato una ditta di produzione di materie plastiche gestita da cinesi in via Trieste perchè priva delle autorizzazioni ambientali necessarie all'emissioni in atmosfera. Siamo davanti a una vera e propria bomba ecologica nel cuore del Soccorso.

La scoperta è stata fatta dagli agenti dell'Unità di Polizia ambientale indagando sull'abbandono di rifiuti pericolosi, tra cui solventi, raccolti dentro dei bidoni, avvenuto nel dicembre scorso al Macrolotto Due. L'attività di ricerca partita da degli indizi, ha consentito di risalire con certezza all'azienda di materie plastiche del Soccorso che produce buste per il confezionamento dei vestiti. E' scattato quindi il controllo nell'azienda per verificare i sospetti e si è aperto un vaso di Pandora: oltre alle numerose violazioni nella documentazione sullo smaltimento dei rifiuti e irregolarità nei sistemi di captazione dei fumi, è emersa infatti l'assenza di autorizzazioni ambientali per le emissioni esterne. E' scattato quindi il sequestro.