24.10.2022 h 15:12 commenti

Nel circolo trovata droga di ogni tipo: il questore lo chiude per 40 giorni

Controllo interforze in un locale di via Saccenti: sequestrata ketamina, ecstasy, marijuana e shaboo. Lo stesso esercizio era già stato chiuso nel 2019 per analoghi motivi

C'era un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti nel circolo di via Saccenti a Maliseti controllato e chiuso lo scorso venerdì 21 ottobre al termine di un controllo interforze coordinato dalla Questura e che ha visto impegnati anche carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Nei locali, gestiti da una 44enne di nazionalità cinese, sono stati trovati ketamina, ecstasy, marijuana e shaboo, oltre a mille euro sequestrati in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il circolo, frequentato quasi esclusivamente da cittadini cinesi, era già stato controllato nel 2019 e chiuso per un mese. Stavolta il questore Giuseppe Cannizzaro ha deciso di disporre la sospensione dell'attività per 40 giorni, oltre alla denuncia della titolare per l'agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del controllo sono stati trovati nel circolo circa trenta avventori, otto dei quali non in regola con il permesso di soggiorno. Sono state inoltre riscontrate inadempienze per quanto riguarda il divieto di fumare e la normativa antincendio.