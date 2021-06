10.06.2021 h 18:49 commenti

Nel chiostro di San Domenico la consegna degli Stefanini d'oro alle tre aziende vincitrici

Il riconoscimento assegnato a Capp Plast, Rifinizione Vignali e Net Studio. La cerimonia è stata spostata a causa della pandemia Covid

Torna l’appuntamento con la premiazione dello Stefanino d’oro. Il riconoscimento che la città di Prato conferisce alle aziende capaci di avere successo nel rispetto delle regole e della concorrenza viene consegnato domani sabato 12 giugno nel chiostro di San Domenico. Solitamente l’evento si tiene nel mese di febbraio, ma a causa della pandemia da Covid è stato posticipato e adesso tutto è pronto per coronare questa undicesima edizione.

Capp Plast, Rifinizione Vignali e Net Studio sono le tre aziende che si sono aggiudicate il Premio Santo Stefano 2020-2021.

"Il Covid non ha cancellato questo importante evento della città – sottolinea Gabriele Bresci, segretario del comitato promotore del Premio – abbiamo soltanto posticipato la consegna degli Stefanini. Pensiamo che sia importante, soprattutto in momento come questo, premiare e valorizzare le aziende virtuose del nostro distretto che riescono a fare impresa in modo etico, sostenibile e nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori".

I riconoscimenti saranno consegnati dai promotori del Premio: il vescovo Giovanni Nerbini per la diocesi, il sindaco Matteo Biffoni per il comune di Prato, il presidente Francesco Puggelli per la Provincia di Prato, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, la presidente della Camera di Commercio Dalila Mazzi e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Franco Bini.

Quest’anno i premi sono stati realizzati da Chiara Lanfranconi del Laboratorio per affresco Leonetto Tintori di Vainella. Si tratta di tre opere originali in ceramica raffiguranti un’arca che trasporta la cattedrale di Prato, un albero di ulivo, simbolo di speranza e di rinascita, e un elemento tipico della produzione delle aziende vincitrici: un rotolo di stoffa, un computer e una cassa di plastica per filati.