Nel "cammin de' Gigli" spazio a servizi, ristorazione, giochi e lifestyle

Oggi l'inaugurazione del nuovo camminamento al primo piano alla presenza del presidente della Regione Giani. Il nome è un omaggio a Dante

E' un omaggio a Dante, in occasione dei 700 anni dalla morte, il collegamento dei primi



piani inizialmente concepiti come separati, del Centro commerciale I Gigli inaugurato stamani, 22 gennaio, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani. Il nome è evocativo, “Il Cammin de’ Gigli”, come sottolineato ai due ingressi del nuovo corridoio dalla riproduzione sul pavimento dell'inizio della Divina commedia. “Siamo estremamente orgogliosi di inaugurare il “Cammin de’ Gigli”, nato da una visione del fondatore di Eurocommercial Jeremy Lewis e quest’oggi portato a compimento. - afferma Roberto Fraticelli, CFO di Eurocommercial -Il progetto era sicuramente di non facile realizzazione anche a causa degli interventi strutturali molto invasivi e le difficoltà conseguenti al Covid-19. Nonostante ciò i lavori hanno avuto tempi di esecuzione molto rapidi e sono stati eseguiti riuscendo a mantenere il Centro sempre aperto e con minimi disagi per la clientela".



Nei 2.822 mq del nuovo percorso, già aperto a dicembre, troviamo una grande area interattivi giurassica per i bambini, uno spazio benessere, un barbiere, 4 ristoranti gourmet e uno spazio co-working gestito da Findomestic . Quella di oggi è l'ultima tappa di un grande intervento di ristrutturazione che ha riguardato 4 zone del Centro Commerciale. "Il primo piano - Alessandro Tani, Senior Asset Manager di Eurocommercial - è stato oggetto di un re-modelling dell’area di corte dell’Oste per complessivi 4.198 mq., oltre alla realizzazione di una terrazza esterna a corredo della nuova food court con superficie di 600 mq. Un ulteriore intervento ha riguardato l’avanzamento dei fronti vetrina dei punti vendita della Galleria al piano terra, sottostanti Il “Cammin de’Gigli”, con relativo rifacimento di layouts e finiture".

Per Eurocommercial properties, società che gestisce 27 proprietà commerciali in tutta Europa, questo investimento di 16 milioni di euro è "una prova di fiducia verso l'Italia" e anche un'opportunità di lavoro per tante persone. "Oltre alle 170 ditte che hanno lavorato alla ristrutturazione degli spazi - spiega Stefano De Robertis, responsabile Marketing di Eurocommercial - le nuove attività commerciali danno lavoro a 180 persone che si aggiungono alle duemila che ogni giorno lavorano nella nostra struttura. I nuovi interventi puntano anche a migliorare ulteriormente il nostro rapporto con i clienti sfruttando anche le innovazioni. Ci sono un totem informativo per customer care con assistenza vocale “Amazon Alexa”, due maxi schermi digitali e un blocco toilette accessoriate con moderne tecnologie tra le quali: digital mirror, display “happy or not” per la misurazione della soddisfazione della clientela, armadietti con box refrigerati per la custodia degli acquisti anche alimentari, dispenser automatici di prodotti di igiene".

Una realtà come quella dei Gigli che conta 140 esercizi commerciali e quasi 20 milioni di visitatori all'anno, ha bisogno di essere servita da una mobilità adeguata. Sia il presidente Giani che il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, hanno confermato il loro impegno in questo senso sia per la tramvia per Campi che per il collegamento Pecci Peretola che avrà una fermata proprio ai Gigli.