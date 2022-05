18.05.2022 h 15:40 commenti

Nel bosco di Cantagallo come alle terme: "bagni" tra gli alberi con la “terapia forestale”

L'iniziativa in programma sabato nella Riserva dell'Acquerino, domenica invece escursione sul Monte Bucciana. I due eventi nel programma per celebrare la Giornata europea dei parchi

Tutti a fare il bagno di bosco, come alle terme, per immergersi nel benessere che può procurare l’ambiente naturale. Sabato 20 maggio a Cantagallo, nel cuore della Riserva Naturale che diventa una sorta di stazione termale, c’è l’opportunità di vivere un’esperienza di “terapia forestale” davvero singolare.

La proposta arriva dal Comune di Cantagallo che, in occasione della Giornata europea dei parchi (si celebra martedì 24) nel prossimo week end - sabato 21 e domenica 22 maggio - propone due diverse occasioni di vivere la montagna. L’iniziativa di sabato è curata da Legambiente, domenica escursione sul Monte Bucciana con Passione Natura Biobiettivi. Entrambi gli eventi hanno il contributo della Regione Toscana e sono gratuiti.

“Il bagno di bosco è un regalo per il corpo e per la mente. Si tratta di un’esperienza innovativa, in corso di sperimentazione nell’Appennino, che ci fa piacere far conoscere - sottolinea l’assessore all’ambiente, Elisa Fabbri - Ci sono studi scientifici interessanti: dimostrano che stare nel bosco fa bene, fa abbassare il cortisolo e la pressione e produce effetti benefici protratti nel tempo”.

La pratica, nata in Giappone, prevede un’immersione nell’atmosfera del bosco e l’attivazione di alcune pratiche specifiche. Il ritrovo è fissato per sabato, alle 15, presso il Centro visite di Cantagallo (occorrono abiti comodi e scarpe con suole scolpite). Il termine previsto è per le 18, con possibilità di cenare al rifugio (su prenotazione. Info e prenotazioni: info@rifugiolecave.it -338 6172364

Domenica 22 maggio si raggiunge invece il cocuzzolo della montagna, la cima del Monte Bucciana la vetta più alta della riserva. Partenza, alle ore 10, dal Rifugio di Cascina di Spedaletto. Sono previste sei ore di cammino su 15 chilometri con un dislivello di 400 metri. Occorre portare pranzo al sacco e acqua. Info e prenotazioni: 347 1933742 oppure 3383037439.