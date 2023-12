06.12.2023 h 15:00 commenti

A Chiusoli si accende l'albero di Natale della speranza, a Migliana torna la via dei presepi

E' stato allestito dalla ProLoco e dai volontari dell'associazione Solidarité Identités, che sono arrivati in aiuto della popolazione durante l’alluvione. L'8 dicembre inaugurazione dei 48 presepi che sono stati costruiti dalle famiglie residenti

A Chiusoli, borgo del comune di Cantagallo fortemente alluvionato, arriva una luce di speranza con l'accensione, l'8 di dicembre,dell' albero di Natale allestito dalla Pro loco insieme ai volontari dell’Associazione Solidarité Identités, che sono arrivati in aiutodella popolazione durante l’emergenza del 2 novembre. Nella stessa giornata verranno donati panettoni e pandori ai residenti.

Anche a Migliana vince la speranza e il desiderio di ripartire, il giorno dell’Immacolata inaugurata la ormai tradizionale Via dei presepi promossa dalla Proloco di Migliana, in collaborazione con la parrocchia e con il supporto del Comune di Cantagallo. L’iniziativa è inserita nel percorso interregionale Terre di presepi, nato con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni dei territori della Toscana e dell’Italia centrale, dando vita a un circuito che muove ogni anno migliaia di visitatori. Anche quest’anno saranno 48 i presepi in mostra lungo le strade, presso le abitazioni e le attività commerciali. A guidare i visitatori sarà una grande carta messa a punto dai volontari della Proloco che viene appesa nelle bacheche del paese e grazie a un QR code consente di esplorare tutto il percorso. L’inaugurazione è fissata per le ore 15 con il concerto della Filarmonica di Luicciana e la merenda. Nell’occasione agli allestitori dei presepi verrà consegnato il numero ufficiale che è stato loro assegnato.

“È davvero un bel segno di ripartenza dopo l’alluvione questa iniziativa che si rinnova, per questo ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la sua realizzazione - mette in evidenza il sindaco Guglielmo Bongiorno – quella della comunità di Migliana è una tradizione molto significativa e radicata”.

Del resto il borgo Migliana appare come una sorta di pittoresco presepe naturale, abbracciato alla collina. Il suggestivo itinerario proposto permette al visitatore di scoprire, oltre ai presepi, i vari angoli del paese, gli antichi borghi che lo compongono e il centro dove si trovano le attività commerciali e le due chiese. Le natività vengono collocate dovunque: sulle rocce lungo la strada, dentro una fonte, su ceppi di castagno, sulle finestre. Ci sono anche presepi meccanizzati con acqua, fuochi, movimenti e musica.

“Quest’anno la Via dei presepi è più che mai significativa - spiega Giulio Pieraccini, presidente della Proloco - ,dopo l’esperienza drammatica del 2 novembre, è importante dare valore allo stare insieme, a impegnarsi con la comunità di cui si fa parte. La Via dei presepi dà un bel contributo a questo obiettivo”.