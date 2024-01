08.01.2024 h 13:37 commenti

Nel 2023 meno di una multa ogni due fatta dalla Municipale è stata pagata subito

Il dato emerso oggi durante la commissione consiliare. Su un totale di oltre undici milioni di euro di sanzioni, ne sono state riscosse 4,8 milioni. Il resto andrà alla riscossione forzata

Nel corso del 2023 riscosse il 43% delle multe elevate dalla polizia Municipale: su 11.242.777 di euro accertati ne sono stati incassati 4milioni e 810 mila, a cui si aggiungono 2 milioni per la messa a ruolo di quelle degli anni passati e le more.

In totale, ma mancano ancora da inserire i dati degli ultimi dieci giorni di dicembre, le sanzioni sono state 116.721, 120mila quelle del 2022.

Per il 2024, in base allo storico degli anni passati, la Municipale ha previsto di incassare 10 milioni per le sanzioni a cui si aggiungono 7milioni per quelle non ancora pagate. I proventi saranno reinvestiti nella sicurezza stradale.

I dati sono stati presentati nella commissione congiunta 2 e 3 dove l'assessore alla Municipale Flora Leoni, ha anche annunciato che l'amministrazione comunale parteciperà ad un bando sulla sicurezza, il finanziamento è di 170mila euro per tre anni, con un progetto per l'assunzione di tre agenti a tempo determinato e l'implementazione dei servizi di accoglienza per minori non accompagnati.

"Avendo già utilizzato fondi statali e regionali per l'acquisto di telecamere di video sorveglianza - ha spiegato - non possiamo richiedere ulteriori contributi, quindi ci concentreremo sul personale e sui servizi per i minori, in questo caso in collaborazione con l'assessorato al sociale".

Per quanto riguarda l'organico sono stati assunti lo scorso anno 23 agenti che vanno a coprire il turn over dei pensionamenti, altri due prenderanno servizio entro gennaio "Ho fatto anche richiesta di tre nuovi ispettori - ha spiegato il comandante Marco Maccioni - un amministrativo e un manutentore. E a proposito di parco macchine, nel 2023 sono stati spesi 150mila euro per la manutenzione, e altri 100 mila per l'acquisto di un'auto e una motocicletta oltre al pulmino per il rilievo degli incidenti che è stato sostituito. Nel 2024 verrà acquistata un'altra macchina". Sempre sul fronte spese sono state acquistate 23 bodycam e 475mila euro per la connessione e la manutenzione del sistema di videosorveglianza, che ammonta a 225 telecamere sparse in tutto il comune.

