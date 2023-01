19.01.2023 h 19:45 commenti

Nel 2022 residenti a Prato nuovamente in crescita ma solo grazie agli stranieri

Pubblicati i dati dell'anagrafe del Comune di Prato. L'incremento degli stranieri è più che doppio rispetto ai 12 mesi precedenti e porta l'incidenza a oltre il 24% sulla popolazione totale del comune

(e.b.)

Nel 2022 la popolazione residente del Comune di Prato è tornata a crescere dopo la battuta d'arresto registrata nei due anni precedenti. Lo ha fatto tanto da superare il tetto massimo raggiunto nel 2019 con 195.089 persone iscritte all'anagrafe. Al 31 dicembre 2022 sono 195.331. Rispetto ai 12 mesi precedenti sono cresciute di 1.019 unità pari al +0,52%.Nessuna sorpresa sulle cause del ritorno alla crescita: tutto dipende dagli stranieri. Dopo due anni di incremento molto contenuto, probabilmente legato alla pandemia, i residenti di origine straniera riprendono a galoppare e più che compensano la riduzione degli italiani. Sono 46.901 ossia 2.394 in più del 2021, pari al +5.38% che è più del doppio della crescita registrata nei 12 mesi precedenti. Poichè la popolazione italiana arretra, aumenta ancora l'incidenza straniera sul totale. Oggi è pari al 24,01%. Significa che un residente su quattro è di origine straniera.Nel dettaglio. La componente asiatica è fortemente dominante. Sono 34.274 pari al 73.08%. Dato in crescita di circa un punto percentuale e mezzo rispetto al 2021. I cinesi infatti, sono 29.822, pari al 63,58% del totale, un punto percentuale in più, pari a un aumento di 2.002 persone.Gli europei sono 8.356 di cui 3.880 Ue. Provengono dal continente africano 3.199 persone; altre 1.066 dall'America.Dopo la Cina, il paese più rappresentato è l'Albania con 3.753 residenti, seguito subito a ruota dalla Romania con 3.160 persone. Più distante il Pakistan con 2.368 residenti e il Marocco con 1.326. La circoscrizione prediletta dagli stranieri per prendere casa è quella Centro con 15.698 residenti, seguita dalla Sud con 9.837 persone. Entrambe le zone, infatti, registrano storicamente un'ampia presenza cinese. Via Pistoiese e via Filzi, fulcro della Chinatown pratese, sono nella Circoscrizione Centro. I macrolotti e Iolo nella Sud.Vediamo qualche dato sulla popolazione in generale. Le femmine superano i maschi e rappresentano oltre la metà del totale: sono 100.012 contro 95.319 maschi. Nel caso degli stranieri invece i maschi superano il cosiddetto sesso debole: 23.767 contro 23.134.La zona più popolata è la Sud con 46.251 residenti, seguita dalla Centro (41.305) e dalla Nord (38.629). E' una popolazione giovane, sempre grazie agli stranieri: oltre la metà del totale ha tra i 30 e i 69 anni, un quarto, oltre 50mila persone è under 29 mentre gli over 70 sono poco meno di 33mila persone.I nuclei familiari sono 80.263. Sono in crescita quelli unipersonali, 24.999 ma anche quelli con oltre 6 componenti, seppur leggermente, sono 733. Le famiglie composte solo da italiani sono 62.775, in calo rispetto al 2021. Di conseguenza crescono i nuclei con almeno un componente di origine straniera, sono 17.488, quasi mille in più del 2021.