28.03.2023 h 13:53 commenti

Nel 2022 la Municipale recupera 390mila euro di tributi evasi, smascherati 98 furbetti dei passi carrabili

Tra i dati presentati dall'assessore Leoni in commissione 6 anche la scoperta che otto strutture ricettive su undici controllate non erano in regola con il versamento della tassa di soggiorno

Il nucleo antievasione della polizia municipale nel corso del 2022 ha incassato 390mila euro di tributi non pagati ma ha anche controllato 301 passi carrabili di cui 98 sono risultati irregolari mentre su 11 strutture ricettive verificate 8 non erano in regola con il versamento della tassa di soggiorno.

AI dati, forniti dall'assessore alla Municipale Flora Leoni in commissione 6, si aggiungono anche 46 segnalazioni qualificate trasmesse all'agenzia delle entrate, i controlli delle situazioni patrimoniali di 58 assegnatari di case di edilizia popolare e per uno è scattata una denuncia penale, stesso numero per le denunce Isee verificate.

L'attività del nucleo, che è decisamente sottorganico perchè composto da due agenti e un collaboratore esterno dipendente di Sori, ha anche effettuato verifiche sui buoni spesa durante il Covid mentre negli ultimi dieci anni sono stai incassati 4milioni e 400mila euro dall' evasione dei tributi . E ancora dal 2014 a fine 2022 il protocollo SisMiCo (Sistema mirato di controlli) ha portato a riscuotere 7,5 milioni di euro, attività che da qualche mese è stata anche rivolta ai servizi mensa e scolastici. In commissione sono stati anche presentati i dati relativi ai controlli effettuati dalla Municipale nelle aziende: nel 2021 sono stati 82 in autonomia e 93 in collaborazione con l'attività interforza per un totale di 175 imprese controllate (115 sanzionate) , nel 2022 il dato complessivo è sceso a 148 (121 sanzionate), ma quelle in autonomia sono aumentate di 4 unità.

aa