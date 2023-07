17.07.2023 h 10:37 commenti

Artigianato, nel 2022 cresce il fatturato delle aziende tessili e dell'abbigliamento

Rispettivamente con +7,8% e +6,1% , mentre in generale la provincia di Prato raggiunge un incremento del 9,1%.A dirlo X “Rapporto economico sul settore artigiano toscano” realizzato dall’Osservatorio Imprese Artigiane promosso dall’Ebret

Prosegue la ripresa dell’artigianato toscano, che ha chiuso il 2022 con un fatturato in aumento del 5,2% ed un indicatore medio dei margini di vendita del 17%, che ha fatto registrare il miglior risultato degli ultimi 5 anni. In particolare il tessile e l'abbigliamento hanno riportato tassi di crescita superiori alla media rispettivamente con +7,8% e +6,1% , mentre in generale la provincia di Prato cresce del 9,1%.

A rivelarlo è il IX “Rapporto economico sul settore artigiano toscano” realizzato dall’Osservatorio Imprese Artigiane promosso dall’Ebret, l’Ente Bilaterale dell’artigianato toscano.

Gli effetti della crisi sanitaria a livello regionale, sembrano superati: il livello di attività aziendale è ritenuto “normale” dall’82% degli imprenditori e l’aumento del numero degli occupati (3mila unità, +2,3%) ha riportato la consistenza degli organici aziendali al di sopra dei valori pre-crisi. A trainare la crescita occupazionale è la filiera delle costruzioni, ma fanno registrare saldi positivi anche manifatturiero e servizi.

Nel complesso i migliori risultati vengono dalle imprese esportatrici e da quelle orientate all’innovazione. Riprende l’accumulazione del capitale anche se peggiorano le condizioni di accesso al credito e calano i prestiti concessi alle imprese artigiane (-3,8% a settembre dello scorso anno). La quota di aziende che ha realizzato investimenti risale (34%) senza però raggiungere ancora i valori pre-crisi pandemica (39% nel 2019).La nati-mortalità delle imprese artigiane ha chiuso il 2022 con un saldo positivo (+409 unità, il secondo consecutivo dopo 12 anni “in rosso”) ma le iscrizioni ai registri camerali sono passate dal +15,6% del primo semestre al -6,7% del secondo. Il 2023 si è aperto con un’ulteriore discesa del tasso di crescita del tessuto imprenditoriale (+0,2% nel primo trimestre, era al +0,7% un anno prima). Anche l’andamento dei dipendenti, dopo aver raggiunto una crescita prossima al 5% nella prima metà dell’anno, ha rallentato nella parte finale (+2,3% il dato dell’ultimo trimestre 2022). Sono in aumento inoltre gli interventi della cassa integrazione FSBA (+15% gli importi rendicontati nei primi due mesi del 2023).

Le aspettative degli imprenditori artigiani per il 2023 restano moderatamente positive, con il fatturato che è previsto ancora in crescita ed aspettative su occupazione e investimenti che restano favorevoli. L’ottimismo è tuttavia stemperato dall'attesa per il 2023 che secondo gli imprenditori si attesterà intorno al +1,9%, in rallentamento rispetto ad un anno fa. L'anno in corso sembra, dunque, destinato a caratterizzarsi come una fase nel complesso ancora favorevole per il sistema artigiano, seppur all’interno di un quadro in cui aumentano i fattori di incertezza. In Toscana l’artigianato si compone di circa 100 mila aziende per oltre 250mila addetti, con un contributo di quasi il 20% all’occupazione delle imprese private ed un’incidenza sul Pil regionale superiore al 10%. Nel comparto è costante l’aumento delle imprese a conduzione femminile che rappresentano il 19% del totale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus