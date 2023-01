04.01.2023 h 12:49 commenti

Nel 2022 al pronto soccorso una media di 220 accessi al giorno ma il personale continua a calare

I numeri dell'anno che si è appena chiuso registrano un graduale ritorno ai livelli pre pandemia seppur ancora lontani dalle cifre record nel 2019 e del 2018

(e.b.)

Siamo ancora lontani dai numeri altissimi registrati nel 2019 e nel 2018, ma con la fine della pandemia gli accessi al pronto soccorso del Santo Stefano tornano a crescere e confermano questa area d'emergenza seconda della Toscana dopo quella di Careggi che conta tra il 10 e il 15% di accessi in più.Nel 2022 gli accessi sono stati 80.608, pari a una media di 220 al giorno. Sono quasi 10mila in più dell'anno precedente (71.554) e oltre 16mila in più del 2020 (64.269) ma oltre 21mila in meno del 2019, anno che ha battuto ogni record con 102.147 accessi.Segno che gradualmente si registra un ritorno alla normalità. D'altronde il Covid ha allentato decisamente la sua morsa e oggi arrivano in ps circa 7 casi al giorno. Normalità che però, non ha un'accezione positiva perché parte degli accessi ritorna a essere impropria, esattamente come avveniva prima della pandemia. Si tratta soprattutto di problemi che dovrebbero essere risolti sul territorio e che invece finiscono in ospedale, probabilmente per mancanza di filtro, oltre alla questione straniera che spesso finisce al Santo Stefano per qualsiasi cosa.Nel dettaglio infatti, si vede che i casi non urgenti sono 6.556 e quelli di urgenza minore sono 25.018. Ben metà degli accessi totali, e precisamente 40.295, sono classificabili come urgenze differibili. I casi più gravi non arrivano a diecimila unità: quasi 6.900 sono le urgenze indifferibili e quasi 1.700 le emergenze.C'è un altro fattore negativo che emerge in tutta la sua drammaticità con la risalita degli accessi del pronto soccorso. Ciò che non sale, ma anzi cala pesantemente anno dopo anno, è il numero dei medici in servizio in quest'area. A Prato, come nel resto d'Italia, si assiste a una vera e propria fuga dei camici sotto il peso di carichi di lavoro sempre più pesanti rispetto a stipendi “leggeri” e alla consapevolezza di essere diventati il parafulmine dei tagli e dei disservizi sanitari.Rispetto al 2018 si contano ben 14 medici in meno. La scopertura registrata nel 2022 negli otto pronto soccorso di tutta l'Asl Toscana Centro è di 40 unità, solo in parte tamponata dalle nuove assunzioni legate all'ultimo concorso. Per il 2023 ne sono previste 19 di cui solo 6 sono nuovi ingressi mentre il resto si tratta di persone semplicemente stabilizzate.La coperta, insomma, è cortissima e chi entra in un pronto soccorso, soprattutto quello di Prato, per cose non gravi deve mettere in conto lunghe attese.Altra cosa sono le attese di un posto letto di chi ha già superato il vaglio dei medici di emergenza ed è destinato al ricovero. Con l'entrata in funzione del servizio Ama (presa in carico precoce da parte degli Internisti) e l'utilizzo degli spazi ex Obi, si è ridotto il numero di persone che attende un posto letto su una barella nei corridoi del pronto soccorso e secondo l'Asl l'attesa media è scesa a 16 ore. Problematica ridotta ma non risolta. D'altronde l'ospedale è piccolo rispetto alla popolazione e alle sue caratteristiche.