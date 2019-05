08.05.2019 h 17:33 commenti

Nel 2021 la storica Mille Miglia potrebbe passare da Prato. Trattative in fase avanzata

Il presidente dell’Automobile Club Prato Federico Mazzoni sta lavorando per inserire la nostra città nel percorso di una delle tappe della "corsa più bella del mondo”, come la definì Enzo Ferrari

“Non c’è ancora niente di ufficiale ma stiamo trattando per far passare da Prato una tappa della Mille Miglia del 2021”. A dirlo il presidente dell’Automobile Club Prato Federico Mazzoni, intervenuto stamani alla presentazione di uan iniziativa benefica.

Mazzoni ha sottolineato come eventi di questo genere siano importanti per coinvolgere ed avvicinare le persone al mondo dei motori: “È bene organizzare qualcosa di tangibile e concreto per evitare che le gare automobilistiche diventino esclusivamente un marchio commerciale - ha continuato - Si devono quindi riportare sul territorio il contatto diretto con i motori, che è l’essenza vera di questo sport”. È così che il presidente dell’Aci Prato ha poi svelato le trattative che stanno cercando di portare a Prato la celebre corsa di auto d’epoca. La “corsa più bella del mondo” - come fu definita da Enzo Ferrari - va ben oltre la gara automobilistica. È infatti un entusiasmante mix di sport, cultura, turismo e spettacolo che rappresenterebbe, per Prato, un’ottima opportunità di promozione del proprio territorio.

