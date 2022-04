04.04.2022 h 14:49 commenti

Nel 2021 l'export delle macchine tessili ha superato i livelli pre pandemia

II Monitor dei Distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, registra un incremento dell'11,5%. Cresce anche l'export del tessile abbigliamento, ma rispetto al 2019 è inferiore del 4.9%

Nel 2021 le esportazioni del sistema tessile abbigliamento pratese hanno raggiunto i 2 milioni di euro su un totale di 15milioni del sistema moda toscano che ha recuperato i livelli pre pandemia. Risultato, però, non raggiunto da Prato che, rispetto al 2019, mantiene ancora un saldo negativo del 4,9% anche se sul 2020 ha recuperato il 17%. Buone performance, invece, per il settore macchine tessili con 95mila euro di export e un rimbalzo dell'11,5% rispetto a due anni fa.

La fotografia è stata scattata dal Monitor dei Distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Per il distretto tessile la guerra in Ucraina non ha inciso particolarmente nelle esportazioni visto che il peso dell' expo russe-ucraine è dell'1,5% , mentre per il settore macchine tessili sale al 2,7% . Bene le esportazioni con gli Usa, la Turchia e la Cina, anche se qui non si è recuperato il gap con il 2019.

"I numeri del 2021 ci descrivono un sistema economico in ripresa, con le imprese toscane capaci di valorizzare le filiere di prossimità, commenta Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. Oggi l’aumento dei costi di produzione legati all’approvvigionamento di energia e delle materie prime, insieme alle tensioni geopolitiche internazionali modificano il contesto e spingono l’intero sistema ad adoperarsi per mantenere accesi i motori delle imprese".