05.01.2022

Nel 2021 impennata di decessi a Prato, sono quasi 600 in più del 2019

L'anno che si è appena chiuso supera il 2020, già considerato record sul fronte dei morti, e ha i numeri peggiori degli ultimi sei anni

(e.b.)

Il 2021 si chiude con un numero record di decessi registrati a Prato. Sono stati 2.704, ben 235 in più di quelli avvenuti nel 2020, già considerato un anno fuori da ogni media statistica a causa del Covid. Il balzo rispetto al 2019, quando ancora il virus non era entrato in scena, evidenzia ancora di più l’eccezionalità del 2021 sul fronte decessi: sono 574 in più. L’anno che si è appena chiuso mantiene il primato in modo netto anche rispetto al totale dei morti registrati nei cinque anni precedenti. Secondo il dato fornito dall’ufficio statistica del Comune di Prato, oltre il 78% dei deceduti 2021 era residente sul territorio. Il restante 21,3% risiedeva per il 12,3% negli altri comuni della provincia, il 3,14% a Firenze, il 2,37% a Pistoia.Il mese “maglia nera” del 2021 e dei cinque anni precedenti, è marzo che conta 310 morti. La prima metà dell’anno, soprattutto i mesi invernali e l’inizio della primavera, è stata più funesta della seconda, 1513 decessi contro 1191, ma va detto che a dicembre il numero dei decessi è cresciuto attestandosi sui livelli del primo trimestre delll’anno.Il 45% dei morti 2021 aveva più di 85 anni, il 28,6% tra i 75 e gli 84 anni, il 15,5% tra i 65 e i 74 anni e il 6% tra i 55 anni e i 64 anni. Il resto ha meno di 55 anni.La quasi totalità dei morti è italiana, 2.594. I cinesi erano 57, gli albanesi 17, i romeni 12, gli europei Ue 4, gli africani 5 e altrettanti gli americani.Azzardiamo un confronto per capire quanto il Coronavirus abbia influenzato l’impennata di decessi registrata nel 2020 e nel 2021. Sommando l’aumento del 2020 rispetto al 2019 e quello del 2021 rispetto al 2020, otteniamo, come detto, 574 decessi avvenuti a Prato. Un numero vicino a quello del bollettino diffuso dalla Regione secondo il quale il numero dei morti con e per Covid avvenuti in ambito provinciale da inizio pandemia è di 666. La differenza va imputata anche al fatto che i primi sono i morti registrati nella sola Prato, a differenza di quelli del bollettino che raccolgono i deceduti in base alla residenza, a prescindere da dove siano morti.