27.01.2022

Nel 2021 il Centro di Aiuto alla vita ha assistito 278 donne, dato in flessione. Erogati 29mila indumenti

Soprattutto straniere, si sono rivolte al centro di via Dante. Fra le richieste aiuti economici, sostegno psicologico e legale. Dimezzata la presenza a casa Aurora per il rispetto delle norme Covid

Sono 278 le donne e 258 i bambini aiutati nel 2021 dal Centro di Aiuto alla vita, prevalentemente straniere, circa l'80%, tutte bisognose di sostegno psicologico e materiale per affrontare la gravidanza. dato in calo rispetto al 2020, dovuto alla pandemia e agli accessi contingentati.

Per loro le 50 volontarie, che si alternano nel servizio in via Dante, preparano corredini per i nascituri, le accompagnano all'ospedale, le indirizzano agli assistenti sociali, agli psicologici e quando c'è bisogno anche all'assistenza legale, ma soprattutto sono predisposte all'ascolto e alla condivisione. Capita che si trasformino anche in baby-sitter o in mamma affidataria. "La pandemia - spiega la presidente Giovanna Becherucci - ha reso difficile i contatti diretti con le persone, e questo ha sicuramento limitato la nostra possibilità di aiutare le donne che hanno quindi scelto altre strade. Tuttavia la nostra attività non si è mai fermata".

Gli incontri con le mamme, i padri sono ancora poco presenti, sono stati 1.752 per richieste di aiuti economici, erogazioni di prodotti farmaceutici, sono 29.000 gli indumenti distribuiti. Le gestanti seguite sono state 77, undici hanno chiesto aiuto per la prima volta, 55 le donne con figli già nate e 135 quelle arrivate al Centro nel 2020 e seguite anche nel 2021. Per le famiglie bisognose è stata anche attivata la tessera Neonato all' Emporio della solidarietà.

Il Centro di aiuto gestisce anche Casa Aurora, in via Zipoli, dove vengono accolte gestanti e donne con bambini piccoli che non hanno una casa:"I posti a disposizione sono 8 - continua Becherucci - ma i protocolli Covid ci hanno imposto di dimezzarli. Abbiamo ospitato gestanti, mamme con bambini soprattutto nigeriane. La presenza preponderante di straniere è dovuto alla mancanza di una rete familiare. anche qui le nostre volontarie sono sempre presenti e il legame con le donne è ancora più forte. Per alcune di loro abbiamo anche organizzato dei corsi di lingua italiana".

per ora l'accesso al centro è ancora contingentato e quindi si accede su appuntamento. "Questo conclude - Becherucci - non deve spaventare, rinnovo il mio appello a bussare alla nostra porta non solo per un aiuto materiale, che è fondamentale, ma anche per quello psicologico e soprattutto per poter avere qualcuno con cui parlare e confrontarsi".