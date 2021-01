18.01.2021 h 15:20 commenti

Nel 2020 sono morte a Prato 2.469 persone, mai così tante negli ultimi cinque anni

L'Ufficio Statistica del Comune ha diffuso i dati sulla mortalità in città: rispetto allo scorso anno c'è stato un incremento di quasi il 16% con 339 decessi in più. Novembre, ottobre e dicembre i mesi con più lutti

Sono 2.469 le persone decedute nel comune di Prato nel 2020. E' il numero più alto degli ultimi 5 anni. In particolare rispetto al 2019 sono 339 unità in più (pari a quasi il 16%) mentre rispetto al 2018, che fino a oggi era stato l'anno peggiore con 2.287 morti, 182 in più (+7,9%).

I dati, pubblicati dall'ufficio Statistica del Comune di Prato, non indicano le cause dei decessi, ma è chiaro che questi numeri sono influenzati dall'emergenza Covid che ha pesantemente caratterizzato il 2020. Basta dare un'occhiata all'andamento mensile dei morti. Ottobre, novembre e dicembre registrano dei forti aumenti rispetto agli altri mesi e alla media annuale che è pari a 205 unità. Novembre è in assoluto il mese peggiore con 309 decessi. Un numero alto che non ritroviamo in nessuno dei dodici mesi delle ultime cinque annualità analizzate e ben al di sopra del totale registrato nel novembre nei precedenti quattro anni dove la media era di 187 decessi. Seguono ottobre con 249 morti e dicembre con 246. Gli altri mesi sopra quota 200 sono marzo e aprile che non a caso coincidono con il primo picco della pandemia.

Entriamo nel dettaglio. Il 78,6% dei 2.469 morti registrati nel 2020 erano residenti nel Comune di Prato. Il 12,35% viveva negli altri Comuni del pratese, il 4,17% nella Provincia di Firenze, l'1,86% in quella di Pistoia, lo 0,69% dal resto della Toscana, l'1,3% dal resto d'Italia, lo 0,93% dall'estero. Lo 0,08, pari a due unità, sono risultati irreperibili e senza fissa dimora.

L'età media al momento del decesso era di 81,31 anni, simile a quella degli ultimi cinque anni. La quasi totalità dei morti è italiana, ben 2.409; 25 i cinesi, 12 gli albanesi, 9 gli africani, 4 altri asiatici e per poche unità altri Paesi comunitari e non.