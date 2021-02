05.02.2021 h 16:07 commenti

Nel 2020 quasi 800 stranieri sono diventati cittadini italiani, 34 sono di origine cinese

Rispetto agli ultimi anni il numero di orientali che ha scelto di rinunciare alla nazionalità cinese è leggermente calato ma potrebbe essere un effetto del Covid. Oltre la metà del totale è albanese

Sono 782 gli stranieri residenti nel Comune di Prato che nel 2020 hanno acquisito la cittadinanza italiana, 202 in più del 2019. L'anno che si è appena chiuso segna quindi una risalita delle richieste dopo il calo registrato negli ultimi due anni. L'anno record, dal 2004 a oggi, è stato il 2016 con 1.133 cittadinanze conferite, seguito dal 2017 con 957 unità.

Nel dettaglio dei dati pubblicati puntualmente dall'Ufficio Statistica del Comune di Prato, vediamo che si tratta soprattutto di richieste derivanti dalla residenza stabile in Italia (articolo 9 della legge 91/1992). Nel 2020 sono state 386. Seguono 275 stranieri diventati cittadini italiani perché figli di genitori che a loro volta hanno acquisito la cittadinanza (articolo 14). Ci sono poi 67 persone che nate in Italia e residenti in Italia la scelgono una volta diventate maggiorenni (articolo 4). La cittadinanza ottenuto attraverso il matrimonio (articolo 5) ha riguardato 43 persone nel 2020, il dato più basso degli ultimi cinque anni. Due le adozioni, nove attraverso lo iure sanguinis.

Aprendo il capitolo delle nazionalità vediamo che al contrario di ciò che si pensi anche i cinesi chiedono la cittadinanza italiana. Un numero basso rispetto alla popolazione orientale presente in città e più basso dei numeri registrati negli ultimi anni (forse complice il Covid) ma comunque significativo se si pensa che acquisire la cittadinanza italiana significa perdere quella cinese. Nel 2020 l'hanno ottenuta 34 persone. Si tratta soprattutto di articoli 4 ossia persone nate e vissute in Italia che al compimento della maggiore età decidono di diventare italiani a tutti gli effetti. Un fenomeno questo che proiettato nel lungo periodo ci permette di rinsaldare le base di una integrazione migliore. Mentre 15 anni fa la richiesta di cittadinanza da parte dei cinesi era più unica che rara, negli ultimi anni il dato si è sostanzialmente stabilizzato e si aggira attorno alle 40 unità all'anno di media. Nel 2019 furono 48, nel 2018 42 e nel 2017 58. L'anno record fu il 2016 con 64 cittadinanze provenienti da cinesi. Bene anche il 2015 con 54 cinesi diventati italiani e il 2014 con 51 unità.

La nazionalità che fa la parte del leone nella richiesta e ottenimento della cittadinanza, è quella albanese. Nel 2020 sono stati 393. Seguono ma a grande distanza i pakistani (66) e i romeni (65). Significativo anche la presenza marocchina (54) e nigeriana (47).

(e.b)