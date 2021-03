03.03.2021 h 15:43 commenti

Nel 2020 quasi 300 multe degli ispettori ambientali per 35mila euro di sanzioni

Una su cinque è stata elevata al Macrolotto Zero per il quale è previsto un progetto specifico di comunicazione capillare sia condominio per condominio sia sui social come Wechat

(e.b.)

Sono 294 le sanzioni elevate nel 2020 per abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti dagli ispettori ambientali di Alia impegnati in 1.968 controlli del territorio grazie a uno specifico progetto del Comune di Prato. L'importo complessivo è di 34.765 euro.Delle 294 sanzioni 100 sono per abbandono e 197 provengono da utenze domestiche. 31 riguardano il centro storico a cui vanno aggiunte le 44 delle isole interrate di piazza Mercatale e Santa Caterina per un totale di 75 sanzioni su 511 controlli. Ben 59, pari al 21% del totale, sono state elevate nel solo Macrolotto Zero, quartiere ad alta presenza cinese che richiede attenzioni particolari per non trasformarsi in una gigantesca discarica a cielo aperto. Di queste 20 sono per abbandono. I controlli invece sono stati 394.Il punto sul servizio è stato fatto stamani, 3 marzo, dall'assessore Cristina Sanzò e dal direttore dell'area pratese di Alia, Luca Silvestri nel corso della commissione consiliare 4. Partiti in quattro nell'autunno del 2019 e raddoppiati nello stesso periodo del 2020, gli ispettori ambientali dovrebbero a breve diventare dieci in modo che il territorio sia coperto da quattro squadre in movimento e da una fissa al Macrolotto Zero a cui è legato un progetto specifico di comunicazione capillare condominio per condominio. Tra l'altro alcuni ispettori parlano il cinese."Stiamo lavorando con Alia e l'assessorato alla polizia municipale - ha affermato l'assessore Sanzò - per intercettare le criticità di quell'aria specifica andando a comunicare in maniera puntuale nei condomini e negli esercizi commerciali ma anche attraverso canali social specifici quali Wechat e locandine, oltre che con gli ispettori. Si tratta di microabbandoni contro cui l'uso delle telecamere non è efficace. In più è un quartiere ad alto ricambio per cui è necessario informare costantemente ed essere presenti. Quando l'abbiamo fatto i risultati si sono visti. Appena ci siamo spostati, i problemi si sono ripresentati. In ogni caso l'abbandono non è tollerabile".Il potenziamento delle squadre permetterà di migliorare i numeri 2020, condizionati anche dal lockdown Covid. I primi due mesi del 2021 sono già una certezza in questo senso perchè sono state elevate 160 sanzioni pari al 54% di tutto il 2020. In più a breve entreranno in funzione le cinque videocamere killer per sorprendere chi abbandona i rifiuti sul territorio.Questo sistema di pressing a cui va aggiunta l'attività con altri gruppi di controllo quali quello Sismico e quelli interforze e che si avvarrà anche di una stretta collaborazione con i comitati cittadini, sta portando i primi risultati concreti. In sei anni gli scarichi abusivi sono più che dimezzati passando dai 1.100 del 2015 ai 472 del 2020.