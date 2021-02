19.02.2021 h 13:47 commenti

Nel 2020 matrimoni quasi dimezzati a causa del Covid: le coppie che si sono dette "sì" sono state 230

A Prato ne sono stati celebrati il 40% in meno rispetto all'anno precedente. Giù anche le nozze con e fra stranieri

Ammonta al 40% la riduzione del numero dei matrimoni celebrati nel comune di Prato nel corso del 2020. Un crollo che ha come principale causa il Covid con i conseguenti divieti o forti limitazioni delle cerimonie e dei relativi invitati.

Secondo il report pubblicato dall'ufficio Statistica del Comune di Prato, nel 2020 sono stati celebrati 230 matrimoni contro i 384 del 2019, i 380 del 2018, i 378 del 2017 e i ben 426 del 2016. Come si vede il dato 2020 è il più basso del quinquennio passato. Tra divieti di spostamento e limiti al numero degli invitati ma anche difficoltà logistiche, molte coppie hanno preferito rimandare a momenti migliori pronunciare il loro fatidico "sì". Tra dodici mesi capiremo se lo slittamento avrà come traguardo il 2021 o se, dato che l'emergenza Covid è ancora in corso, arriverà fino al 2022 che potrebbe registrare un vero e proprio boom di fiori d'arancio.

La riduzione vale sia per le nozze tra italiani che per quelle fra stranieri o misti. In particolare i riti fra sposi italiani sono stati 158 contro i 239 del 2019, quelli misti 40 contro i 76 dell'anno precedente e infine quelli fra stranieri 32 contro i 69 del 2019. Il totale dei matrimoni con almeno uno straniero è 72, oltre la metà del 2019 quando furono 145, il dato più alto degli ultimi cinque anni.

Tutti i 72 matrimoni con almeno un coniuge straniero sono stati celebrati con rito civile. Quello religioso, che in passato era presente nelle statistiche seppur con numeri e percentuali basse, nel 2020 è stato quindi completamente azzerato.

Entriamo nel dettaglio dei matrimoni misti. Partiamo dallo sposo italiano che troviamo in 27 casi e che presenta un quadro piuttosto eterogeneo rispetto all'origine della loro dolce metà. Le spose cinesi sono state sei, altrettante quelle provenienti da altre zone dell'Asia, cinque quelle del continente americano, tre quelle europee extra Ue, due ciascuna Ue, Romania, Albania e infine in un caso la sposa è africana.

Completamente diversa la situazione della coppia mista con sposa italiana che predilige due soli Paesi stranieri: Africa e Albania. In particolare dei 13 casi totali registrati nel 2020 in oltre la metà, 7, lo sposo è africano; il resto, 6, è albanese.

Uno sguardo ora alle celebrazioni fra sposi stranieri. In sostanza, tolti gli italiani, la scelta ricade tra persone della stessa nazionalità. Dodici i matrimoni tra cinesi, sei quelli tra africani, tre tra albanesi, altrettanti tra americani e uno tra romeni. Difficilmente si varca il confine della propria comunità e cultura. Se lo si fa è per sposarsi con un italiano o con un italiana. Ad esempio su 18 spose cinesi è stato scelto in sei casi un italiano, per il resto, come visto, solo connazionali. Lo sposo cinese invece è monocolore. Simile il caso dell'Africa.

Le accoppiate particolari sono pochissime: c'è un solo caso di matrimonio tra una romena e un albanese, tra un romeno e una sposa europea non Ue e di una americana con uno sposo dell'Ue e tra una romena e uno sposo dell'altra Asia, zona di origine anche del marito di un'albanese. Niente di più.

(e.b.)