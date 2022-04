20.04.2022 h 11:49 commenti

Nel 2020 il reddito medio dei pratesi è calato del 2,77%. In Italia solo Venezia ha fatto peggio

Sulla base delle dichiarazioni 2021, relative all'anno precedente, in provincia la media è di poco superiore ai 20mila euro con un calo di oltre 500 euro rispetto al 2019

Il reddito medio dei contribuenti pratesi nel corso del 2020, anno pesantemente segnato dalla pandemia, è stato di poco superiore ai 20mila euro, per la precisione 20.046, con una perdita secca di oltre 500 euro rispetto al 2019, quando invece la media dei redditi dichiarati in provincia era stata di 20.618 euro. Si tratta di un calo del 2,77%, il secondo peggiore in Italia secondo le tabelle elaborate dal Corriere della Sera. Solo la provincia di Venezia, con un -4,36%, è stata più penalizzata di Prato. Seguono, nella classifica, Como (-2,71%) e Firenze con -1,98%. Restando ai redditi, i fiorentini sono in media più ricchi dei pratesi, visto che il reddito medio 2020 per chi vive nel capoluogo regionale ammonta a 25.224 euro.

A certificare come il Covid abbia penalizzato soprattutto città d'arte ma anche quelle più legate al comparto tessile, c'è il quinto posto di Biella nella classifica delle province più colpite con una perdita di -1,48% nel reddito medio dei propri contribuenti.