22.06.2021

Nel 2020 Estra ha generato un valore economico pari a 765,3 milioni di euro

Il gruppo ha presentato i numeri del bilancio di sostenibilità: il 97% del personale è assunto a tempo indeterminato. Attenzione all'ambiente con il 4% dei rifiuti inviati a recupero e 14.391 tonnellate di CO2 evitate

Quasi 700 milioni di euro di valore distribuito agli stakeholder, 97% del personale contrattualizzato a tempo indeterminato, 17.854 ore di formazione erogate, 14.391 tonnellate di CO2 evitate e 94% dei rifiuti inviati a recupero: sono alcuni dei dati che emergono dalla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (Dnf) 2020 del gruppo Estra, il bilancio di sostenibilità della utility toscana.

Il valore economico direttamente generato nel 2020 è pari a 765,3 milioni di euro: la maggior parte della ricchezza prodotta è stata distribuita ai fornitori per complessivi 617,3 milioni; al personale dipendente, invece, sono stati distribuiti 39,2 milioni, in linea rispetto ai 39,3 del 2019; 18,9 milioni in termini di dividendi distribuiti e di oneri finanziari corrisposti, sono stati attribuiti complessivamente ai soci e finanziatori.

Nel 2020 si registra un incremento di 2,2 milioni della distribuzione della ricchezza alla pubblica amministrazione, in conseguenza al maggior reddito prodotto nell'esercizio. Alla collettività e al territorio sono stati distribuiti, infine, 2,1 milioni per iniziative sportive, culturali e sociali.

Per Francesco Macrì, presidente di Estra, i dati del bilancio di sostenibilità "testimoniano l'impegno di primo piano profuso dal nostro gruppo volto a fare sistema, a fornire sostegno concretamente ai territori e alla collettività mediante azioni dirette in particolare alla tutela della collettività, alla salvaguardia dell'ambiente e all'efficientamento energetico nel delicato percorso di transizione energetica".