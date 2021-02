02.02.2021 h 16:02 commenti

Nel 2020 a Prato persi 2.161 posti di lavoro mentre il saldo delle imprese è negativo con meno 103 aziende

I dati preoccupanti elaborati dalla Camera di commercio: tessile (meno 955 lavoratori) e ristorazione (-452) i settori più colpiti dalla crisi. L'allarme della Cgil: "Situazione tragica se si considera il blocco dei licenziamenti"

Nel 2020 nel distretto pratese si sono persi 2.161 posti di lavoro, 955 nel tessile, soprattutto nell’abbigliamento, e 1.242 nei servizi, 147 nelle costruzioni, mentre sono aumentati di 183 i lavoratori impegnati in altri settori. Sul fronte delle aperture e delle cessazioni delle imprese, sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio, il saldo è invece di -103 aziende.Un’emergenza lavorativa che nell’ultimo quadrimestre, rispetto allo stesso periodo del 2019, ha evidenziato un’ulteriore perdita di 650 posti di lavoro. I lavoratori impegnati nel tessile, al 31 dicembre 2019, erano 47.552 un anno dopo sono scesi a 46.597, ma il maggior calo si è registrato nella ristorazione con una perdita di 452 unità e nel commercio all’ingrosso (- 220). Reggono i parrucchieri - estetisti (-15) e il settore degli alloggi (-4).“Dati pesanti – ha commentatosegretario provinciale Cgil che oggi ha presentato il report anche alla commissione consiliare 2 presieduta da Lorenzo Tinagli – ulteriormente aggravati dal blocco dei licenziamenti. La situazione, quindi è tragica, e i dati dell’ultimo quadrimestre confermano un peggioramento con il 15% in meno degli avviamenti. In un anno sono state autorizzate 16milioni di ore di ammortizzatori sociali: è come se 15mila dipendenti non avessero mai lavorato in tutto l’anno”.Sono 1.872.185 le ore autorizzate fino a luglio 2020 di cassa integrazione in deroga, con una media di 25,3 giorni per lavoratore, suddivise fra 9.175dipendentii. Le ore di Fis autorizzate in Provincia di Prato nel periodo gennaio – luglio 2020 sono state 5.036.940, mentre, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati 10.500 i dipendenti che hanno utilizzato la Fsba. In contrazione anche i contratti di avviamento al lavoro che hanno registrato -30,6%In provincia di Prato, nel 2020, alla Camera di commercio si sono iscritte 2.121 imprese, mentre quelle che hanno cessato l’attività sono state 2.224.Le maggiori perdite sono risultate nell’industria con -198 imprese, il commercio ( -153) e i servizi con un calo di 125 imprese rispetto al 2019 ( Leggi il report) “Un quadro, quello che emerge dai dati riguardanti la demografia delle imprese, che conferma le difficoltà con cui si sta misurando l’economia del territorio. – commentapresidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato - E la situazione potrebbe peggiorare ancora. Un’idea definitiva delle reali conseguenze dell’epidemia sul tessuto imprenditoriale sarà possibile farsela nei prossimi mesi quando sull’economia si saranno manifestati tutti gli effetti diretti e indiretti della crisi sanitaria.”Preoccupazione, quindi, sia da parte degli imprenditori sia del sindacato che richiede un intervento programmato e mirato. “La Cgil – spiega Pancini – è impegnata in una battaglia per il prolungamento del blocco dei licenziamenti fino a quando saremo in emergenza sanitaria, ma bisogna anche pensare a nuovi investimenti anche da parte del settore pubblico. L’export è fermo, rischiamo di non ripartire se non si punta almeno sulla domanda interna”.Anche Mazzi parla di sinergie. “Gli imprenditori del nostro territorio, nonostante tutte le avversità dettate dalla difficile situazione, stanno cercando di tenere duro e continuano a lavorare, ma non so fino a quando potranno continuare a reggere una situazione del genere. E’ necessario sostenere le imprese, occorre fare squadra tra le Pubbliche amministrazioni e le associazioni di categoria per poter creare dei progetti strategici che riescano a valorizzare il lavoro di tutte le nostre imprese e il loro territorio con le sue competenze e tradizioni.”.Intanto, a metà mese, ci sarà un nuovo incontro fra artigiani, industriali e i tre sindacati confederali per scrivere un progetto comune per il rilancio del distretto partendo dai documenti presentati da Confindustria Toscana Nord, Confartigianato, Cna da una parte e Cgil dall’altra.