18.01.2021 h 18:11

Nel 2020 a Carmignano sono stati multati per eccesso di velocità oltre 4.600 automobilisti. Nessun incidente mortale

Le multe per violazione del codice della strada sono state 6.210, mentre le sanzioni elevate per violazioni dei vari Dpcm hanno raggiunto quota 15

Sono 6.210 gli automobilisti multati dalla polizia Municipale di Carmignao durante il 2020, 4.675 per eccesso di velocità, in totale i verbali per decurtazione della patente sono stati 5.483. Mentre ammontano a 944 le contestazioni per omessa presentazione della patente di guida, 479 per divieto di sosta, 23 per circolazione senza documenti.

“Durante l’anno – spiega il comandante Rolando Palagini – sono stati effettuati oltre cento posti di controllo, esclusi quelli programmati Covid-19, individuando e sanzionando violazioni al Codice della strada. Tutto questo in carenza d’organico: cinque agenti, saliti a sei pochi giorni fa, cui si aggiungono il messo comunale ed un amministrativo. Da settembre un agente è in smart working”.

Non solo controllo sulle strade, ma anche in campo ambientale: novanta gli interventi richiesti ad Alia per la rimozione dei rifiuti abbandonati, venti per scarti tessili. Inoltre sono stati rimosse quindici auto abbandonate in stato di rottami.

I controlli per abusi edilizi sono stati ventotto: cinque gli accertamenti con rilevanza penale e sei i sequestri delle strutture abusivamente costruite o modificate.

I servizi interforze, in collaborazione con altre forze di polizia, sono stati quattro, la metà hanno evidenziato violazioni a carattere penale.

Gli agenti della Municipale, lo scorso anno, sono stati impegnati anche in due nuovi servizi: i controlli anti Covid e quelli di vicinato.

Le sanzioni elevate sono state quindici: novantaquattro controlli svolti per il rispetto dei divieti previsti dai vari Dpcm,2.054 sulle auto in circolazione e 137 in negozi e pubblici esercizi. Le segnalazioni per i controlli da vicinato sono state 254.

“Tutte le forze dell'ordine e di tutela del territorio - commenta il sindaco Edoardo Prestanti - hanno avuto un ruolo primario. Gli agenti della Municipale hanno dimostrato un impegno non comune nonostante le difficoltà maggiori rispetto agli anni passati e un minor numero di forze a disposizione rispetto a quelle di altri comuni, a parità di chilometri quadrati da controllare e di numero di cittadini da tutelare”.





Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

