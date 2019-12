28.12.2019 h 14:26 commenti

Nel 2019 il Comune di Poggio ha ottenuto 5 milioni di finanziamenti tramite bandi

A fronte di un bilancio di 14 milioni di euro la voce investimenti, per legge, è bloccata a 200 mila euro. Gli uffici comunali hanno invece trovato i finanziamenti per dare vita a due importanti progetti uno sociale e l'altro di sicurezza stradale

Il 2019 per il comune di Poggio a Caiano sarà ricordato come l’anno dell’apertura del ponte Manetti, ma anche quello dove si sono riusciti ad attivare 5 milioni di euro di finanziamenti da bandi pubblici.

“Il bilancio è stato chiuso con 14 milioni di euro, per legge la quota destinate ai finanziamenti è di 200 mila euro, il resto lo abbiamo reperito esternamente e sarà utilizzato per la realizzazione di 9 appartamenti e la messa in sicurezza di via Carmignanese. Il 2019 è stato anche l’anno dell’accertamento di 700 mila euro di tributi non pagati nel triennio 2016/19, del concorso per 4 amministrativi. Siamo ancora sotto organico di quasi la metà del personale, speriamo di avere margini per le assunzioni”.

Un anno caratterizzato anche dai progetti che hanno coinvolto i cittadini partendo da quello della città colorata per riprogettare i quartieri, a quelli degli angeli del rispetto dei cavalieri del verde che si sono occupati della manutenzione del Bargo fino a “insieme al mercato” con la partecipazione dei volontari della Misericordia

Lavori pubblici. L’apertura del ponte Manetti è stato l’evento principale, ma si è lavorato anche sulla messa in sicurezza delle strade investendo 145 mila euro e i collegamenti con le piste ciclabili. “Conclusa un’opera importante – ha commentato l’assessore Tommaso Bertini - guardiamo alla realizzazione della prossima. Con la Regione e la Provincia è stato siglato un protocollo per la realizzazione del ponte alla Nave altro collegamento, questa volta su strada, fondamentale per Poggio”.

Sociale. L’infermiere di famiglia è diventato una realtà come la consegna di due appartamenti in cohousing e l’aggiudicazione di un bando da 2,5 milioni di euro per l’acquisizione di un’ immobile destinato all’edilizia sociale. “Con questo finanziamento realizzeremo un condominio sociale – ha spiegato l’assessore Maria Teresa Federico – dove sono previsti 9 appartamenti e spazi pubblici. Entro il prossimo anno dovremmo completare e consegnare l’opera alla cittadinanza”.

Cultura e Polizia Municipale. Nel 2019 il mondo della cultura poggese ha pianto la morte di Luigi Corsetti dirigente del settore cultura, ma anche festeggiato per l’acquisizione nella collezione permanente del Museo Soffici di un disegno di Picasso. Boom di accessi alla biblioteca comunale e molta partecipazione ai corsi di educazione civica. Per quanto riguarda la Municipale, in forza con 9 uomini, sono stati potenziati i turni serali, siglato un contratto stagionale, e acquistata una macchina ibrida, realizzata anche la videosorveglianza con 9 telecamere e 2 fototrappole completamente finanziata dall’amministrazione comunale. “Sono aumentati i controlli sulle strade – ha sottolineato il vice sindaco Giacomo Mari – ma anche quelli sui rifiuti. Entro i primi mesi dell’anno avremo anche i dati dell’indagine sul traffico e da lì inizieremo una nuova programmazione della viabilità”.

Scuole e sport. E’ stato sostituito il pallone di copertura della palestra della scuola Mazzei utilizzato anche dalle società sportive. “Sul fronte della scuola – ha sottolineato l’assessore Fabula Ganugi – è arrivato il nuovo dirigente scolastico con cui abbiamo instaurato un ottimo rapporto, lavorato sull’inclusione e rifatto il bando per la mensa scolastica”.



