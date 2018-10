01.10.2018 h 16:27 commenti

Nel 2018 sono stati 89 i ragazzi affidati alle famiglie, 58 quelli inseriti in comunità

Anche quest'anno torna il mese di iniziative per sensibilizzare sul tema dell'affido dei minori

È giunta alla sua ottava edizione la campagna di sensibilizzazione e promozione "Ottobre: un mese dedicato all'affidamento familiare", organizzata dal Servizio Affidi, dalla rete delle famiglie affidatarie della provincia e dall'ufficio Servizio sociale e rapporti con Società della Salute di Prato. La rassegna darà spazio per tutto il mese di ottobre ad una serie di eventi ad ingresso libero e distribuiti su tutto il territorio provinciale comprendenti rassegne cinematografiche, letture, mostre, performance, iniziative ludico-sportive ed incontri, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su questa tematica e ad avvicinare il pubblico alla conoscenza dell'affido come forma di accoglienza temporanea di un bambino o un ragazzo in difficoltà: un percorso di sostegno e aiuto che consente al piccolo di trascorrere del tempo all'interno di un ambiente sicuro, e alla famiglia d'origine di affrontare e risolvere i suoi problemi in vista del rientro definitivo del figlio.

"Da otto anni l'amministrazione dedica il mese di ottobre alla promozione della pratica dell'affidamento familiare - commenta Luigi Biancalani, assessore alle Politiche sociali. - Questo impegno ci ha consentito di ridurre il numero di ragazzi affidati alle comunità, integrandoli in un ambiente familiare sereno che risponde in modo sicuramente più efficace al loro bisogno d'affetto e di amore."

Lo scorso anno, infatti, sono stati 89 i ragazzi affidati alle famiglie, rispetto ai 58 inseriti nelle comunità residenziali; hanno trovato posto nelle famiglie 49 ragazzi stranieri, di cui 17 minori non accompagnati, mentre le comunità ospitano 39 ragazzi stranieri, di cui 25 minori non accompagnati. I servizi sociali della provincia pratese si sono occupati di 1495 minori durante il 2017, inclusi i ragazzi affidati e ospitati in comunità, a testimonianza del grande lavoro che viene svolto anche direttamente nelle famiglie cercando di evitare, quando possibile, di separare i piccoli dai genitori. Le iniziative della rassegna avranno via oggi martedì 2 ottobre con la Festa dei Nonni all'istituto San Giovanni Bosco.

Per ulteriori informazioni sull'affidamento familiare - possibilità che, a differenza dell'adozione, è aperta anche ai single, senza limiti d'età - è possibile partecipare direttamente agli incontri in programma, oppure rivolgersi al Servizio affidi di via Roma, 101, telefonando allo 0574 1836412, allo 0574 1836404 o scrivendo a servizioaffidi@comune.prato.it; l'ufficio è aperto il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, e il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13.