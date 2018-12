18.12.2018 h 14:57 commenti

Anno record di controlli per la polizia municipale ma il personale resta insufficiente

La sicurezza stradale resta un'emergenza: nell'ultimo anno gli incidenti sono stati 1.393 di cui 9 mortali, 873 le persone ferite. La centrale operativa ha ricevuto 16.856 chiamate

Un anno, quello della Municipale, caratterizzato da maggiori controlli, ma anche da una carenza cronica del personale; ad oggi l’organico è composto da 180 agenti, sette le ultime assunzioni, che restano ancora insufficienti rispetto alla mole di interventi richiesti dal territorio.

“Dodici mesi – ha spiegato il comandante Andrea Pasquinelli – dove abbiamo lavorato a tutto tondo intervenendo in ogni singolo comporto. Abbiamo intensificato gli interventi, ma resta il problema della mancanza di personale.Siamo in 180 compreso me e sette ufficiali e non abbiamo trascurato nessun settore, dalla territoriale fino al contrasto allo spaccio operando in collaborazione con i carabinieri".

Un quadro di cui il sindaco Matteo Biffoni è cosciente. “Abbiamo spinto al massimo la possibilità di aumentare le assunzioni nella Municipale, tramite Anci abbiamo chiesto al precedente Governo e anche all’attuale di poter assumere senza vincoli nuovi agenti, in modo da sbloccare definitivamente questa situazione di stallo. Il tutto ovviamente nelle norme di bilancio. Intanto stiamo cercando di attivare la figura del vigile di quartiere”.”.

Reparto pronto intervento. Fino a novembre 2018 gli incidenti stradali sono stati 1.393 di cui 9 mortali, due in realtà dovuti a malore del conducente, 873 le persone ferite e 411 i sinistri con solo danni. I veicoli controllati tramite rilevazione delle targhe sono stati 103.812, di questi 186 non assicurati (fenomeno in diminuzione) e 431 privi della revisione. Sono invece 37 le persone denunciate e rintracciate per omissione di soccorso.

La centrale operativa ha ricevuto 16,856 chiamate di cui 10.826 per interventi su strada, 590 per spazi disabili occupati, 608 per rumori e 922 segnalazioni di degrado.

L’Unità Cinofila ha effettuato 170 controlli antidroga, anche in ambito scolastico, sequestrando numerose dosi di sostanze stupefacenti rinvenute sul territorio.Dieci gli spacciatori arrestati.

Territoriale. Gli agenti della territoriale da febbraio dello scorso anno, quando è entrato in vigore il decreto sul decoro urbano, hanno allontanato da via Meroni 4 persone con precedenti, sgomberando e rimosso la fatiscente roulotte utilizzate come case, 18 i provvedimenti legati al Daspo cittadino. Intensificati i controlli alla stazione del serraglio e in piazza Mercatale e aumentate di 240 le ore di servizio delle pattuglie appiedate.

Le pattuglie in borghese hanno sanzionato 96 conducenti che facevano uso del cellulare durante la guida e 46 che non indossavano la cintura di sicurezza.

Sul fronte dei fondi sfitti ne sono stati censiti 235 ed elevate 13 sanzioni, due le maxi operazioni notturne. Ad aprile in una notte sono state effettuate verifiche su 1260 veicoli ed inoltre sono state controllate 4 ditte. Il totale delle sanzioni ammonta a 32.063 euro. Sempre in aprile il sequestro di un terreno utilizzato come discarica di inerti ed area di sosta di roulotte e camper. La replica lo scorso 29 novembre, con 825 veicoli controllati, 29 conducenti sottoposti ad alcol test; 11 conducenti sanzionati per non aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione periodica, 1 veicolo confiscato per guida in stato di ebbrezza e comunicazione di notizia di reato a carico del conducente.

Nel mese di maggio è stata sgomberata una vecchia villa abbandonata e occupata abusivamente nei pressi dell'uscita Prato est della A11, a seguito della denuncia dei proprietari. I nove occupanti abusivi, sono stati allontanati dall’immobile e denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria per invasione abusiva di edificio, danneggiamento e furto aggravato. Nello stabile di via Lottini, ed anche nel campo sportivo il Pino, di proprietà comunale, sono stati denunciati ed allontanati tre soggetti, mentre, nello sgombero dell’ex fabbrica Lucchesi, accanto al vecchio ospedale, pur trovando numerose suppellettili, non era presente nessuno all’interno

Polizia ambientale. gli immobili sottoposti a sequestri penali sono stati 3 penali immobili, sul fronte dei macchinari 37 sono quelli sequestrati penalmente e 1.279 quelli sottoposto a sequestro amministrativo.

Polizia commerciale. 87 le attività commerciali abusive sequestrate, 30.156 i capi di abbigliamento sequestrati per un totale di 293 sanzioni pari a 413.175 euro.

Polizia edilizia e degrado urbano. Sono stati 532 gli accertamenti fatti nel 2018, 241 le ditte controllate, 37 i controlli penali. Durante i controlli, con l’operazione Black Friday sono stati incassati 123.500 euro di cui quasi 27mila incassati direttamente durante i controlli e 76.500 rateizzati.

La Municipale ha anche stampato il nuovo calendario 2019, dodici mesi che hanno come protagonisti gli ispettori dei singoli reparti.



