10.04.2019 h 12:40 commenti

Nei nidi e materne verrà utilizzato materiale monouso interamente biodegradabile

Il Comune di Prato anticipa di due anni l'obbligo sancito dal Parlamento europeo: dalla prossima fornitura piatti e bicchieri in canna da zucchero che dopo l’utilizzo possono essere smaltiti direttamente nei rifiuti organici

Mai più piatti, posate, cannucce e bastoncini per palloncini di plastica monouso non biodegradabili nei nidi e nelle materne comunali. Il Comune ha deciso di anticipare di due anni l’obbligo sancito dal Parlamento Europeo relativo al divieto di utilizzare materiali plastici monouso.

Il Servizio Pubblica Istruzione e Sport, quindi, con il nuovo affidamento utilizzerà a partire dalle prossime settimane solamente materiali biodegradabili e compostabili. Il fornitore individuato fornirà piatti e bicchieri monouso in canna da zucchero che dopo l’utilizzo possono essere smaltiti direttamente nei rifiuti organici. La vecchia fornitura in vigore fino allo scorso 31 marzo prevedeva invece la fornitura di piatti e bicchieri di plastica.

"Si tratta di un ulteriore piccolo contributo alla salvaguardia dell’ambiente - spiegano dal Comune - dato che in tutti i nidi e le scuole per il servizio refezione già non viene utilizzato materiale monouso, eccetto che nella consegna delle diete speciali. Con questo affidamento non verrà più utilizzato materiale di plastica monouso anche in quelle occasioni (feste di Natale o di fine anno, particolari esigenze di servizio, ecc) in cui verrà utilizzato materiale usa e getta".