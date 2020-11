06.11.2020 h 14:43 commenti

Nei mercati che si tengono sabato e domenica potranno esserci solo banchi alimentari ma gli ambulanti non ci stanno

Il Comune ha adottato il provvedimento nel rispetto dell'ultimo dpcm: sono interessati i mercati rionali de La Querce, Chiesanuova/Ciliani e piazza Lippi. Anva Confesercenti scrive al sindaco perché non metta limitazioni

In ottemperanza al nuovo Dpcm del 3 novembre, il Comune di Prato ha sospeso tutte le attività non alimentari degli ambulanti dei mercati nei giorni festivi e prefestivi.

Rientrano in questa categoria i mercati rionali con banchi non alimentari che si svolgono il sabato a La Querce (Via Bresci) e a Chiesanuova/Ciliani (via Sangro). Si aggiungono i banchi non alimentari del mercato giornaliero di piazza Lippi che devono essere chiusi il sabato.