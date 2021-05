20.05.2021 h 18:15 commenti

Nei luoghi di Santa Maria Maddalena de' Pazzi: la Villa del Parugiano tra arte, storia e curiosità

Alla scoperta della figura di una delle maggiori scrittrici mistiche italiane, considerata la Santa di Montemurlo, per conoscere il territorio, la sua storia e le vicende dei personaggi che qui hanno vissuto

A Montemurlo la promozione del territorio passa anche dalla conoscenza dei personaggi che nei secoli qui hanno vissuto ed operato. Dopo il pittore e mecenate Cristiano Banti, lo scenografo e illustratore Umberto Brunelleschi, il Comune di Montemurlo, grazie alla collaborazione della Pro-loco, riscopre la figura di una delle scrittrici mistiche più importanti della chiesa cattolica, Santa Maria Maddalena de' Pazzi e lo fa ripercorrendo le sue orme a Villa del Parugiano, dove la donna, vissuta nel XVII secolo, trascorse lunghi soggiorni.

"A Montemurlo, in un anno segnato dalla pandemia, ripartiamo dalla cultura e dalle storie dei grandi personaggi legati al territorio- sottolinea il sindaco Simone Calamai - Santa Maria Maddalena è per noi la santa di Montemurlo ed è importante far conoscere la sua storia e i luoghi dove ha vissuto ed ha avuto le sue prime esperienze mistiche. Un'opportunità per fare cultura e per promuovere un territorio che ha tante storie da far conoscere".

A rileggere e studiare in modo scientifico e teologico le vicende legate alla santa durante il soggiorno nel territorio di Montemurlo ci ha pensato Valentina Brachi che alla Santa ha dedicato una tesi di laurea magistrale in scienze religiose dal titolo “Santa Maria Maddalena de’ Pazzi. Dalla fama di santità alla santità” e che il Comune di Montemurlo ha deciso di pubblicare in un volume di prossima uscita. Il 25 maggio prossimo, anniversario della morte della Santa, inoltre, alle 20.45 sulla pagina Facebook “Pro Loco Montemurlo” sarà trasmessa una diretta per far conoscere, anche in tempo di pandemia, la storia di quella che è considerata la “santa di Montemurlo” e dei luoghi dove lei visse.